Belo ili crno, nije važno: Evo zašto treba jesti grožđe svaki dan, ali ne više od ove količine

Sve više naučnih istraživanja ukazuje na to da svakodnevna konzumacija grožđa može značajno poboljšati zdravlje vašeg srca i krvnih sudova. Bogato je polifenolima, među kojima su najpoznatiji flavonoidi i resveratrol, koji deluju kao snažni antioksidansi i štite organizam od oksidativnog stresa.

Zašto grožđe pomaže krvnim sudovima

Studija objavljena u časopisu The Journal of Nutrition pokazala je da redovno unošenje oko 150–200 grama svežeg grožđa poboljšava funkciju endotela, unutrašnjeg sloja krvnih sudova. Zahvaljujući tome, arterije bolje reaguju na promene protoka krvi, što dovodi do bolje regulacije krvnog pritiska i smanjenja rizika od ateroskleroze.

Ključni antioksidansi i njihova uloga

Flavonoidi i resveratrol iz grožđa smanjuju oksidaciju tzv. lošeg LDL holesterola i ublažavaju upalne procese u srčanom tkivu. Pregled devet kliničkih studija na platformi Journée Mondiale zaključio je da ekstrakt semenki grožđa može spustiti sistolni krvni pritisak za prosečno 1,5 mmHg, dok istraživanja Američkog udruženja za srce dokazuju zaštitni efekat grožđa protiv stvaranja fibroznih promena u srcu.

Optimalna dnevna porcija

Istraživanja su koristila dnevnu količinu od 150 do 200 grama grožđa, što odgovara jednoj i po šolji zrna. Ova mera omogućava maksimalne zdravstvene koristi bez preteranog unosa šećera, čineći grožđe ukusnim i jednostavnim saveznikom za podršku srcu svakog dana.

