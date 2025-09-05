Bez griže savesti: Ovo voće briše salo i čak i dok spavate

Dijeta sa grejpfrutom – jednostavan put do mršavljenja

Bez griže savesti jer ovo voće briše salo i čak i dok spavate!

Umesto složenih planova ishrane, ova dijeta se fokusira na jedan specifičan sastojak – grejpfrut. Sa obećanjem gubitka 3 kilograma za samo 3 dana, dijeta sa grejpfrutom se brzo uzdigla na sam vrh popularnosti. I dok jedan grejpfrut dnevno ne čini čudo, povećana konzumacija ovog voća može ubrzati metabolizam i pokrenuti željenu transformaciju tela, prenosi b92.net.

Naučna istraživanja i zdravstveni benefiti grejpfruta

Naučna istraživanja pokazuju da dodavanje grejpfruta u ishranu, čak i bez stroge dijete, može dovesti do gubitka telesne masti. Sa svojih 90% vode, grejpfrut je pravi saveznik u borbi protiv suvišnih kilograma, pružajući energiju i ubrzavajući metabolizam. Njegova bogatstvo vitaminom C i flavonoidima kao što je naringenin čini ga ne samo efikasnim u mršavljenju, već i korisnim za zdravlje.

Vitamini, minerali i nutritivne vrednost

Osim toga, grejpfrut je bogat vlaknima i esencijalnim hranljivim sastojcima poput vitamina A, C, K i B, kao i mineralima poput magnezijuma i kalcijuma. Sposoban je da poboljša varenje, ojača nervni sistem i doprinese opštem zdravlju.

Šta jesti tokom dijete sa grejpfrutom?

Doručak

Doručak je standardan: grejpfrut ili čaša soka, uz kafu ili čaj, te jaja ili slanina. Užina, nekoliko sati pre spavanja, obično uključuje sok od paradajza ili obrano mleko.

Ručak i večera – prvi dan

Prva tri dana imaju sličan obrazac. Ručak uključuje grejpfrut ili sok, beli tvrdi sir, spanać i tost od integralnog brašna. Večera sadrži opet grejpfrut ili sok, uz pljeskavicu i kuvano povrće.

Drugi dan

Drugi dan donosi drugačije varijacije. Za ručak, tu je salata od tunjevine, dok večera kombinuje grejpfrut ili sok sa posnim svinjskim odrescima i zelenom salatom.

Treći dan

Treći dan, ručak može biti kuvana junetina, piletina ili riba, uz paradajz salatu, dok je za večeru predviđena pečena riba, uz mešanu salatu od paradajza i zelenu salatu.

