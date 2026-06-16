Svi je čupamo kao korov, a ona je „bomba“ za zdravlje: Biljka koja topi salo i čisti jetru!

Biljka koja čisti jetru raste vam pod nogama, a vi je bacate. Evo kako maslačak da iskoristite pre nego što procveta i postane gorak.

Žuti maslačak koji čupate iz dvorišta i bacate u kompost zapravo je biljka koja čisti jetru, i to ona ista koju proizvođači čajeva pakuju u kesice po 300 dinara.

Gorko lišće koje vam smeta na travnjaku puno je gorkih jedinjenja koja teraju žuč i pomažu varenju masti. Najveći problem nije to što maslačak ne radi, problem je što ga berete u pogrešnom trenutku.

Zašto baš maslačak, a ne neki skup čaj iz apoteke

Koren maslačka sadrži inulin i gorke materije, a list je pun kalijuma i vitamina K. Te gorke materije podstiču lučenje žuči, a žuč razlaže masti iz hrane. Kad jetra bolje obrađuje masti, lakše ide i ono što zovemo „topljenje sala“. Maslačak deluje i kao blagi diuretik, pa telo izbacuje višak vode. Otud osećaj da ste „splasnuli“ posle nedelju dana čaja od korena.

Kada je maslačak biljka koja pomaže jetri, a kada samo gorka trava

Berite list u rano proleće, pre nego što biljka procveta. Čim se pojavi žuti cvet, list postaje toliko gorak da ga jedva progutate.

Koren je najjači u kasnu jesen, kad biljka povlači sve u zemlju. Ako sad, sredinom juna, krenete da berete listove za salatu, dobićete gorčinu od koje se mršti i komšijska maca. Zato leti uzmite mlade listove sa polusenovitih mesta, oni su nežniji.

Koliko maslačka je dovoljno, a kada je previše

Jedna do dve šoljice čaja od korena dnevno sasvim je dovoljno. Za salatu, šaka mladih listova dva do tri puta nedeljno. Više od toga nema smisla, jer maslačak nije lek nego dodatak ishrani.

Istraživanja na životinjama ukazuju da ekstrakt maslačka može da zaštiti ćelije jetre od oštećenja izazvanog toksinima. U studiji objavljenoj u časopisu „Food and Chemical Toxicology“, istraživanje o zaštitnom dejstvu maslačka na jetru pokazalo je smanjenje upalnih pokazatelja kod miševa. To je obećavajuće, ali nije isto što i dokazan efekat kod ljudi.

Da li maslačak zaista topi salo?

Maslačak ne topi salo direktno. On pomaže varenju masti i izbacuje višak vode, pa se brže oseti laganiji stomak. Pravo mršavljenje i dalje zavisi od onoga što stavljate na tanjir.

Kako da ga ubacite u svakodnevnu ishranu

Najlakše je kroz čaj i salatu. Probajte ovako:

Salata: Mlade listove izmešajte sa rukolom i malo limuna da ublažite gorčinu

Mlade listove izmešajte sa rukolom i malo limuna da ublažite gorčinu Čaj: Osušen koren prelijte ključalom vodom i ostavite deset minuta poklopljeno

Osušen koren prelijte ključalom vodom i ostavite deset minuta poklopljeno Cvetovi: Cvetove dodajte u omlet ili palačinke, daju blago slatkast ton

Jedna napomena na kraju. Ako imate kamen u žuči, uzimate lekove ili imate hroničnu bolest jetre, pitajte lekara pre nego što počnete. Gorke biljke nisu bezopasne za svakoga, koliko god rasle besplatno pred kućom.

Da li se biljka koja čisti jetru jede sirova?

Da, mladi listovi maslačka se jedu sirovi u salati. Stariji listovi su gorki, pa ih je bolje skuvati kao spanać.

Koji deo maslačka je najbolji za jetru

Koren se najčešće koristi za čaj namenjen jetri, jer sadrži najviše gorkih materija i inulina.

Koliko dugo piti čaj od maslačka

Obično se pije u kurama od dve do tri nedelje, uz pauzu. Stalno svakodnevno pijenje nije potrebno.

A vi, da li ste maslačak ikada probali u salati ili ste ga ceo život samo čupali i bacali?

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

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