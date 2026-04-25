Biljka koja pomaže i kod najtežih bolesti, jedna je od najlekovitijih

Zova je biljka koja pomaže kod mnogih tegoba. U narodnoj medicini poznata je od davnina, a koristi se u vidu soka, džema, sirupa, losiona.

Uskoro će početi da cveta. Ovo je biljka koja pomaže i kod najtežih bolesti. Naši preci su decenijama koristili zovu u korist zdravlja, a pri tome su uživali u izuzetno ukusnim napicima.

Domaći sok od zove predstavlja najlepše osveženje tokom toplih dana

Maj je mesecu kojem cveta zova. Vreme je da pronađete drvo zove koje je udaljeno od zagađenja i da uberete cvetove, pa od njih napravite lekoviti sok ili čaj.

Zova, ili kako se još u narodu naziva – bazga, se dugo koristi u narodnoj medicini za lečenje bolesti koje se kreću od ujeda insekata do hemoroida. Međutim, u skorije vreme, bobica ove biljke je doživela porast popularnosti kao lek koji može pojačati funkciju imunog sistema.

Zova je biljka koja pomaže kod mnogih tegoba i je jedna od najčešće korišćenih lekovitih biljaka na svetu. Najčešće se uzima kao dodatak za lečenje simptoma prehlade i gripa. Međutim, sirovi plod, kora i list zove su otrovni.

Postoje mnoge prednosti bobice zove. Ne samo da su hranljive, već mogu da pomognu u rešavanju simptoma prehlade i gripa, podrže zdravlje srca i da se bore protiv upala i infekcija, između ostalih prednosti.

U narodnoj medicini sušene bobice ili sok koriste se za lečenje gripa, infekcija, išijasa, glavobolje, zubnih bolova, bolova u srcu i nervima, ali i kao i kao laksativ i diuretik.

Ostala lekovita svojstva zove

Postoji još mnogo dodatnih zdravstvenih koristi od zove, iako većina njih ima ograničene naučne dokaze:

Pomaže u borbi protiv raka – u studijama u epruvetama otkriveno je da i evropske i američke sorte imaju neka dejstva koja inhibiraju rak

Bori se protiv štetnih bakterija – utvrđeno je da zova inhibira rast bakterija poput Helicobacter pilori i može poboljšati simptome sinusitisa i bronhitisa.

Može podržati imuni sistem – polifenoli koji se u njoj nalaze podržavaju imunološku odbranu povećanjem broja belih krvnih zrnaca.

Može zaštititi od UV zračenja – utvrđeno je da proizvod za kožu koji sadrži ekstrakt zove ima faktor zaštite od sunca (SPF) od 9,88

Može povećati mokrenje – utvrđeno je da njen cvet povećava učestalost mokrenja i količinu izlučivanja soli.

Može imati antidepresivna dejstva – jedna studija je otkrila da svakodnevno konzumiranje takozvane bazge može dovesti do poboljšanja u raspoloženju.

Za šta se sve koristi zova?

Biljka koja pomaže kod mnogih oboljenja može da se pripremi i konzumira na mnogo načina, d čaja i soka do džema i pekmeza. Kroz istoriju ona je pronalazila sve veću popularnost, a pogotovu na području Balkana.

Čaj protiv kašlja

Čaj od zove pravi se od cveta biljke, a cvetovi su bogati etarskim uljem, sluzima, holinom, sambunigrinom, šećerima, flavonoidima, fenolnim kiselinama, jabučnom i valerijanskom kiselinom, mineralima i saponinima.

Saponini podstiču rad znojnih žlezda pa se čaj od cveta zove preporučuje kod prehlade, kod kašlja i bronhitisa, početne upale pluća i kod tuberkuloze, astme i reumatskih oboljenja, dok flavonoidi pokazuju antioksidantno delovanje.

Losion za osetljivu kožu

Losion do zove čini čuda za osetljivu kožu. Pravi se tako što sa dve šolje ključale vode prelijete 25 grama osušenog cveta zove i poklopite. Kada se ohladi, procedite u čistu staklenu posudu i čuvajte u frižideru.

Losionom natopite komadić vate i očistite lice. On umiruje i osvežava osetljivu kožu. Losion od zove bi trebalo da upotrebite tokom naredna tri dana.

Sok od zove

Ovaj sok se priprema u maju kada ova biljka cveta. Biraju se oni cvetovi koji su potpuno rascvetani sa puno praha. Poželjno je izbegavati zagađena mesta i biljke pored puta kako bi se očuvala njena pozitivna dejstva. Recepti su razni i dodaci se mogu razlikovati, ali uvek se koriste cvetovi zove, voda i šećer.

Ovo je zapravo sirup od zove koji je izrazito koncentrisan, te se on pri konzumiranju meša sa vodom kako bi se razblažio. Na našim prostorima priprema ovog soka ima svoju dugu istoriju i deo je prolećne i letnje tradicije u našoj zemlji.

Sok od zove u trudnoći treba izbegavati, mada i dalje nije zvanično dokazano njegovo neželjeno dejstvo na zdravlje trudnica. Ipak, nije dokazano ni da ga nema, te se radi definitivne sigurnosti trudnicama preporučuje da ga ne piju.

On se veoma jednostavno pravi.

U 1 litru hladne vode potopite 20 cvetova sveže zove. Neka stoji na hladnom mestu (ali ne u frižideru) 24 sata.

Procedite, dodajte 800 grama šećera i sok od 1 limuna i ostavite da odstoji još 24 sata. Povremeno promešajte, da se šećer rastopi. Procediti kroz duplu gazu i sipati u boce.

Ovaj sok se pije razređen sa vodom, a možete koristiti i mineralnu gaziranu vodu za pripremu soka.

Crna zova, lek protiv raka

Jedan čovek iz Bugarske, napravio je pravu pometnju tvrdeći da mu je lek od crne zove pomogao da pobedi rak. Crna zova raste oko rečnih kanala, i daje plod koji podseća na borovnice.

Plodovi sazrevaju krajem avgusta i početkom septembra. Plod treba da bude dobro zreo da bi imao lekovita svojstva. Kada uberete bobice, operite ih i stavite u tegle, ređajući naizmenično jedan red bobica, pa jedan red šećera, dok se tegla se ne napuni do vrha.

Čuvajte teglu na mestu gde ima sunca, tako da može da dođe do vrenja. Nakon dve nedelje, teglu treba zatvoriti i staviti u frižider.

Možete napraviti 2, 3 ili 4 tegle, ali morate imati najmanje dve da biste imali dovoljno ovog leka do iduće godine. Uzimajte najmanje 1 kašičicu svakog jutra na prazan stomak, 10 minuta pre obroka. Oni koji su koristili ovaj lek kažu da im se jednom pobeđen rak nije više vraćao.

Iako je lekovitost zove neminovna, treba napomenuti da njena dejstva zavise od mnogo faktora, kao što su: način na koji se ona unosi u telo, pouzdanost preparata koji se koriste, početno zdravstveno stanje itd.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

