Bolja večera ne postoji: Starinsko jelo koje vraća snagu i smiruje stomak

Ova večera nije samo ukusna — ona je pravi melem za creva, vraća snagu posle napornog dana i podseća na detinjstvo

Kada se telo umori, a stomak zatraži nešto toplo, hranljivo i utešno, nema boljeg izbora za večeru od starinskog jela koje su naše bake spremale s ljubavlju.

Šta je to što ga čini posebnim?

U pitanju je jednostavna kombinacija domaćih sastojaka: kukuruzno brašno, kiselo mleko, malo belog luka i prstohvat ljubavi. Sve se sprema brzo, bez komplikacija, a rezultat je topla, kremasta večera koja umiruje stomak i puni energijom.

Kukuruzno brašno pomaže varenju i daje osećaj sitosti

Kiselo mleko obnavlja crevnu floru

Beli luk deluje protivupalno i jača imunitet

Ovo jelo se često naziva „večera za dušu“, jer ne samo da hrani telo, već donosi osećaj mira i zadovoljstva

Idealno za jesenje večeri

Kada napolju zahladi, a dani postanu kraći, ovakva večera greje iznutra. Može se poslužiti uz domaći hleb, malo mladog sira ili čak uz pečene paprike. Nema pravila — samo neka bude toplo i pripremljeno s pažnjom

Recept iz bakine sveske

U šerpi zagrejte 500 ml vode sa malo soli

Dodajte 5 kašika kukuruznog brašna i mešajte dok ne postane gusto

Sklonite sa vatre i dodajte 200 ml kiselog mleka

Po želji dodajte sitno seckani beli luk

Poslužite toplo, uz osmeh

Zašto ga volimo?

Zato što ne traži mnogo, a daje sve. U vremenu brzih obroka i industrijske hrane, ovakva večera podseća na ono što je zaista važno — jednostavnost, zdravlje i domaći ukus.

