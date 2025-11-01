Bolje da ih izbegavate: Ove ‘zdrave’ grickalice su prepune šećera!

Grickalice imaju moć da itekako utiču na naš metabolizam i opšte zdravstveno stanje, posebno kada je reč o insulinskoj rezistenciji.

Grickalice imaju moć da itekako utiču na naš metabolizam i opšte zdravstveno stanje, posebno kada je reč o insulinskoj rezistenciji.

Prvi na listi su krekeri – često pune rafinisanih šećera, nezdravih masti i obrađenih sastojaka koji poremete regulaciju insulina i podižu nivo šećera u krvi. Nezdrave masnoće i visok sadržaj natrijuma u ovim krekerima mogu dodatno opteretiti metabolizam, izazvati zadržavanje vode i povećati krvni pritisak.

Zatim su tu slatke energetske pločice – iako se često reklamiraju kao zdrave opcije, to može biti obmanjujuće. Previše šećera u njima može izazvati nagle promene nivoa šećera u krvi, doprinoseći insulinskoj rezistenciji. Rafinisane žitarice i veštački zaslađivači samo dodatno pogoršavaju ovu situaciju.

Ove grickalice možete jesti i kada ste na dijeti

Ako ste odlučili da izgubite višak kilograma, verovatno ste promenili i način ishrane i u svoj jelovnik uvrstili mnogo voća i povrća. Međutim, to ne znači da ćete morati da se odreknete užine i ukusnih grickalica.

Predstavljamo vam nekoliko zdravih i pre svega ukusnih namirnica koje ćete moći da jete i tokom dijete.

Tamna čokolada: Ako želite da pojedete nešto slatko, nemojte posezati za keksom ili masnim slatkišima. Dovoljne su vam jedna ili dve kockice tamne čokolade. Istraživanja su pokazala da hrana sa jačim ukusom brže zadovoljava vaše čulo ukusa.

Pistaći: Oni su puni proteina i zdravih masti. Studije su pokazale da nas pistaći duže drže sitima. Osim odličnog ukusa, nemaju ni mnogo kalorija.

Pečena leblebija: Slanoća i hrskavost leblebije utoliće vašu želju i neće vam dozvoliti da razmišljate o čipsu ili kolačima. Ova zdrava grickalica sadrži dosta proteina i vlakana, a lako je možete pripremiti i sami kod kuće.

Ovsene pahuljice: Nema zdravije i hranljivije užine od činije ovsenih pahuljica. Bogate su proteinima i vlaknima koji pomažu da što duže ostanete siti.

