Bolji od jutarnje kafe: Ovaj odličan napitak za probavu i metabolizam popijte čim se probudite

Čuli ste da je kefir zdrav i bogat probioticima i mineralima. Dodajte nekoliko sastojaka i dobićete odličan napitak za probavu.

Najbolje je da ga pijete ujutru nakon buđenja. Odličan napitak za probavu savršeno deluje na ravnotežu crevne mikroflore.

Iako je kafa mnogima omiljen napitak, kako ujutru, tako i preko dana, poznato je da ona nije baš najbolja za stomak i creva.

Stoga bi trebalo, barem s vremena na vreme, da je zamenite nekim zdravijim napitkom.

A baš takav je napitak od kefira u koji treba da dodate još nekoiko sastojaka koji zajedno povoljno deluju na ravnotežu crevne mikroflore.

Ona je važna ne samo da bismo izbegli nadimanje, gasove, zatvor i dijareju, već i za sve ostale aspekte zdravlja.

Zato je važno da u naš organizam unosimo i probiotike, žive mikroorganizmi koji blagotvorno utiču na sistem za varenje, kao i na imuni sistem. Do sada ste čuli koliko je kefir zdrav i bogat probioticima ali i kalcijumom, vitaminom B12 i fosforom.

Sastojci:

2 šolje kefira

1 šolja oljuštenog i naseckanog krastavca

1/4 šolje listova svežeg korijandera

sok od jednog limuna

1/2 kašičice mlevenog kima

prstohvat soli

Priprema:

Stavite sve sastojke u blender i mutite dok ne dobijete glatku smesu. Ovaj je napitak odličan za probavu i najbolje je da pijete ga ujutru odmah nakon buđenja.

