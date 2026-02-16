Bomba za krvnu sliku: Samo 3 kašike dnevno ove domaće mešavine čine čuda za anemiju

Zaboravite na umor i bledu kožu. Ova mešavina od 3 sastojka vraća gvožđe u normalu i popravlja krvnu sliku, a dovoljne su 3 kašike dnevno!

Ako vas stalno hvata umor, gubi vam se energija, a koncentracija je slaba, prvi znak može biti pad crvenih krvnih zrnaca ili hemoglobina – to je anemija. Uz to, moguće su i glavobolje, ubrzan rad srca, kratak dah ili gubitak kose. Kada krvna slika nije u redu, i imunitet slabi, pa telo reaguje usporeno i bez energije.

Nekada se znalo da pred zimu pripremite sirup koji jača krvnu sliku i sprečava pad imuniteta.

Danas vam donosimo jednostavan recept za prirodni eliksir koji pomaže da broj eritrocita poraste i poboljša ukupnu krvnu sliku – baš kao što su ga pravile naše bake i prabake za porodilje i one koji su se oporavljali od bolesti.

Prirodni eliksir za bolju krvnu sliku

Sastojci:

200 ml meda

200 g oraha

200 g suvog grožđa

200 ml soka od šargarepe

200 ml soka od cvekle

2 limuna

Priprema:

Operite limun, prepolovite ih i iz svake polovine uklonite semenke. Sameljite ih zajedno sa korom, osim ako nije poprskana, pa masu stavite u staklenu teglu od jednog litra. Zatim dodajte med, sok od cvekle i šargarepu i sve dobro izmešajte. Zatim dodajte mlevene ili sitno seckane orahe i suvo grožđe i ponovo promešajte.

Navedena količina sastojaka obezbediće vam jedan kilogram ukusne i zdrave mešavine. Pripremljeni eliksir čuvajte u tegli u frižideru.

Biće vam lakše već posle par dana

Već posle par dana osećaćete olakšanje. Uzimajte po jednu kašiku pre svakog obroka, tri puta dnevno.

Još jedna dobra stvar kod ovog leka je da nema nuspojava. Bićete puni energije, a nakon dve nedelje korišćenja proverite krvnu sliku – sigurno ćete biti pozitivno iznenađeni.

