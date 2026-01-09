Božićna pšenica – superhrana za organizam: Nikako je ne bacajte!

Božićnu pšenicu pretvorite u obrok na kom će vam organizam biti zahvalan. Ovo je recept kako da je iskoristite

Božićna pšenica, koja je simbol života i obilja, ne samo da ukrašava vašu božićnu trpezu, već ima i brojne koristi za zdravlje.

Sadi se između 17. i 19. decembra, kao znak predstojećih prazničnih slavlja, a njena zelena boja podseća na nadu i obnovu života. Nakon praznika, nemojte bacati ovu pšenicu iskoristite je kao zdrav nutritivni smuti.

Božićna pšenica kao superhrana

Mlada pšenica je prava „superhrana“, bogata vitaminima, mineralima, aminokiselinama i hlorofilom. Sadrži sedam puta više vitamina C od pomorandže, isto toliko beta-karotena kao šargarepa i pet puta više gvožđa od spanaća. Egipćani, Grci i Rimljani su je koristili zbog njenih blagodeti, uključujući pročišćavanje krvi, jačanje imuniteta i pomoć kod nesanice i probavnih smetnji

Najlakši način da je konzumirate je kroz smuti. Kombinujte narezanu pšenicu sa bananom (ili jabukom), nekoliko badema i vode. Izblendajte sve i uživajte u zdravom obroku koji će očistiti telo od toksina i poboljšati zdravlje.

