Breskve ili nektarine: Jedna sitna razlika menja sve, a niko o njoj ne priča

Breskve ili nektarine, razlika nije u kalorijama nego u mineralima koje gutate naslepo. Pogledajte koji vam plod zaista više odgovara.

Razlika izmedju breskve ili nektarine nije u kožici, kako svi misle dok ih biraju na tezgi. Skoro identične su po kalorijama, ugljenim hidratima i vlaknima, ali se razilaze tamo gde niko ne gleda, u mineralima.

Nektarina vam daje nešto više kalijuma, magnezijuma, fosfora i niacina. Breskva uzvraća sa više vitamina A, vitamina C i luteina.

U čemu je prava razlika između breskve i nektarine

Glatka kožica nektarine i maljava kožica breskve su jedina očigledna stvar. Ispod nje, plodovi su skoro blizanci po energetskoj vrednosti. Jedna nektarina srednje veličine ima oko 60 kalorija, isto kao i breskva slične težine. Pravi raskorak je u tragovima minerala, i tu se krije odgovor na pitanje koje vam ovo voće zaista bolje dopunjuje ishranu.

Vlakna koja rade dok vi i ne primećujete

Oba ploda su pun pogodak za varenje. Vlakna iz njih hrane creva, pomažu kod zatvora i blago smiruju skokove šećera posle obroka. Jedna breskva pojedena oko četiri popodne, umesto keksa uz kafu, drži vas sitim do večere. To je sitnica koja menja ceo dan, a košta vas tridesetak dinara na pijaci u julu.

Šta breskve i nektarine rade za oči i mozak

Žuto-narandžasta boja ovog voća dolazi od karotenoida, pre svega beta-karotena, luteina i zeaksantina. Te materije se talože u mrežnjači i mogu usporiti starenje oka. Veliko istraživanje objavljeno u časopisu „JAMA“, studija AREDS2 o luteinu i zeaksantinu i staračkoj degeneraciji žute mrlje, pokazalo je da ovi sastojci mogu pomoći očuvanju vida kod starijih osoba.

Mozgu takođe godi ova boja na tanjiru. Neki podaci sugerišu da ljudi sa nižim nivoom karotenoida u krvi imaju veći rizik od slabljenja pamćenja. Breskve i nektarine ne leče ništa, ali kao deo redovne ishrane leti daju telu pristojnu dozu ovih jedinjenja. Ako imate problem sa vidom ili pamćenjem, posavetujte se sa lekarom pre nego što na voće gledate kao na rešenje.

Da li su breskve zdravije od nektarina?

Ni jedno nije izrazito zdravije. Breskve nose više vitamina A, C i luteina, nektarine više kalijuma i magnezijuma, pa najviše dobijate ako jedete oba ploda naizmenično.

Antioksidansi protiv tihog kvarenja u telu

Oksidativni stres ubrzava razvoj dijabetesa tipa 2, srčanih bolesti i nekih vrsta raka. Antioksidansi iz breskvi i nektarina pomažu telu da se brani od tog procesa. Tanjir voća dnevno nije čarobni štapić, ali je jeftina i ukusna podrška organizmu tokom vrelih meseci, kada apetit za teškom hranom ionako pada.

Kako da na pijaci izaberete zreo plod

Najveća greška nije izbor sorte, već kupovina tvrdog, nezrelog voća koje nikad ne omekša kako treba. Probajte ova tri znaka:

Veličina : breskva neka bude malo veća od teniske loptice, nektarina nešto sitnija

: breskva neka bude malo veća od teniske loptice, nektarina nešto sitnija Čvrstoća : plod lagano popusti pod prstom, ali ne tone, previše mek znači prezreo

: plod lagano popusti pod prstom, ali ne tone, previše mek znači prezreo Miris: jak, sladak miris kod peteljke je najpouzdaniji znak pune zrelosti

Nezrelo voće držite na suvom mestu, dalje od sunca. Čim omekša i zamiriše, preselite ga u frižider da uspori dalje zrenje. Ovako kupljeno na pijaci u sezoni, traje vam nekoliko dana bez gnječenja.

A vi, kad birate između breskve i nektarine, vodite se ukusom ili gledate šta vam je zdravije, i jeste li ikad kupili ceo kilogram koji je istrulio pre nego što je sazreo?

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

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