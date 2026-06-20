Voće za pamćenje pomaže da zaborav uspori, a srce odahne: jeftino su voće sa svake pijace koje krije pravo blago za mozak

Brusnice za pamćenje rade tiho, ali ozbiljno: bolje mozak, niži holesterol. Probajte šaku dnevno i osetite razliku za nekoliko nedelja.

Brusnice za pamćenje zvuče kao reklama, ali iza toga stoji ozbiljan eksperiment. Britanski naučnici su 12 nedelja davali ljudima običan prah od brusnice i merili šta se dešava u glavi. Rezultat ih je iznenadio. Pamćenje se popravilo, krv je bolje tekla kroz mozak, a „loš“ holesterol je pao. Sve to od voća koje kod nas košta malo i leži na svakoj pijaci.

Šta su tačno otkrili britanski naučnici

Tim sa Univerziteta Istočna Anglija pratio je 60 zdravih ljudi. Polovina je svaki dan jela prah od brusnice, druga polovina lažnu zamenu. Niko nije znao u kojoj je grupi. Posle tri meseca razlika je bila jasna.

Oni koji su jeli brusnice za pamćenje bolje su pamtili svakodnevne situacije. Gde su ostavili ključeve, šta su rekli juče, kuda su krenuli. Naučnici su izmerili i bolju cirkulaciju u predelima mozga vezanim za pamćenje. Dr Dejvid Vauzur, koji je vodio istraživanje, kaže da je ovo jedna od prvih studija o dugoročnom uticaju brusnica na rad mozga.

Da li brusnice zaista usporavaju zaborav

Kratko: podaci su ohrabrujući, ali brusnice nisu lek. One mogu pomoći da mozak duže ostane bistar, naročito kod ljudi srednjih i starijih godina. To je prevencija, ne čarobni štapić.

Kako navodi studija objavljena u časopisu „Frontiers in Nutrition“, istraživanje o uticaju brusnica na pamćenje i moždanu cirkulaciju pokazuje da svakodnevna doza može poboljšati prisećanje i sniziti holesterol. Reč je o početku priče, ne o konačnom dokazu. Zato naučnici i kažu da brusnice i slične bobice tek treba dodatno ispitati.

Zašto baš brusnice tako deluju na srce i glavu

Tajna je u sastavu. Brusnice su pune flavonoida i antioksidanasa, pre svega vitamina C i E. Ti sastojci se bore protiv slobodnih radikala koji oštećuju ćelije, uključujući i one u krvnim sudovima mozga. Kad krv lakše stiže do mozga, pamćenje radi bolje.

Tu je i vlakno. Ono pomaže varenje i čuva zdravlje mokraćnih puteva, po čemu su brusnice odavno poznate. Kombinacija je retka: jedno voće radi i na srce, i na mozak, i na bešiku. Zato ih vredi shvatiti ozbiljno.

Koliko brusnica dnevno treba i kako ih uneti

U studiji je doza odgovarala otprilike šaci svežih brusnica dnevno. To je realna količina koju svako može da unese. Probajte ih dodati u jutarnji jogurt ili ovsenu kašu. Ubacite ih u smuti sa bananom ako vam je kiselkast ukus prejak.

Obratite pažnju na sok iz prodavnice. Mnogi su puni šećera, pa dobitak od bobica brzo nestane. Birajte sveže, smrznute ili sušene brusnice bez dodatog šećera. Smrznute brusnice tokom cele godine drže gotovo istu vrednost kao sveže, a jeftinije su.

A vi, da li ste ikada redovno jeli brusnice, ili ih do sada gurali u stranu kao previše kisele? Napišite u komentarima kako ih najradije jedete

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

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