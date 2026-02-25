Brzo topi salo i čisti telo od toksina, zaboravite kafu i pijte ovaj moćan napitak

Ovaj napitak brzo topi salo i čisti sve otrove. Za pripremu su potrebne samo tri vrlo dobro poznate namirnice – jabuke, limun i voda.

Ovaj napitak je odličan za čišćenje toksina iz organizma, osim toga brzo topi salo i masne naslage. Sve što vam je potrebno za pripremu ovog napitka jesu tri vrlo dobro poznate namirnice – jabuke, limun i voda.

Zbog čega baš jabuka i limun?

Jabuka i limun imaju brojne benefite koji utiču na naše zdravlje, kao i na sam proces mršavljenja.

Jabuke u sebi sadrže veliki broj vlakana. Vlakna usporavaju varenje i daju osećaj sitosti. Takođe, jabuka ima nizak glikemijski indeks, što znači da vam neće povisiti šećer u krvi. Poznate su i kao prirodni izvor pektina, rastvorljivih vlakana koja pokreću hranu kroz vaš probavni sistem.

Limun je odličan za detoksikaciju organizma, pomaže pri izlučivanju tečnosti kao i uklanjanje celulita. Poznat je i kao niskokalorična namirnica koja će usporiti apsorpciju masnoća u vaš organizam. Ima visok sadržaj vitamina C koji će ojačati vaš imuni sistem.

Ovaj napitak odličan je izbor ukoliko ne volite da pijete samo običnu vodu. Začinite vodu ovim moćnim namirnicama i ostanite zdravi i hidrirani.

Sastojci:

3 limuna

4 jabuke

1,5-2 litre vode

Priprema:

U šerpu sa vodom staviti 2 limuna i 3 jabuke, iseckane na kolutove. Ostaviti da sve zajedno proključa.

Za to vreme, na dno bokala staviti na kolutove seckan 1 limun i 1 jabuku.

Kada je smesa u šerpi proključala, voće izvaditi na tanjir, a vodu sipati u bokal.

Ostaviti da se ohladi, a zatim konzumirati.

