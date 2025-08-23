Budite zdravi kao dren: 10 razloga da pijete sok od cvekle, ima tajni sastojak za dobro zdravlje i dugovečnost

Brojne zdrave namirnice svakodnevnom konzumacijom doprinose zdravlju organizma. Jedna od njih je cvekla, koja je bogata hranljivim materijama korisnim za varenje, cirkulatorni sistem i opšte zdravlje.

Dostupna tokom cele godine, a po hranljivosti se ističe kao izvor vlakana, folata i kalijuma. Ove hranljive materije doprinose boljem varenju, smanjuju mogućnost opstipacije, podržavaju pravilno funkcionisanje nervnog sistema i podstiču rad mišića. Folati, pored toga, stimulišu formiranje DNK i drugih genetskih materijala, što je posebno korisno za regeneraciju i rast ćelija.

Cvekla je korisna za sportiste zbog svog uticaja na cirkulatorni sistem: ravnomerno raspoređuje kiseonik, hormone i hranljive materije po celom telu, pomaže im da se brže oporave i poboljšaju funkciju mišića.

Cvekla je veoma zdrava. Kako pišu Dijeta i zdravlje, „jedna šolja seckane, sirove cvekle ispunjava 11% dnevnih potreba za vitaminom C, 22% dnevnih potreba za manganom i 37% od dnevnih potreba za folnom kiselinom. Cvekla je izvrstan izvor biljnih vlakana“.

Sok od cvekle sadrži dosta folne kiseline, mangana i vitamina C.

Navodimo 10 dobrih razloga da pijete sok od cvekle:

Podstiče mršavljenje Snižava pritisak Smanjuje rizik od raka Odličan je protiv upala Snižava šećer u krvi Za zdravu jetru Za zdravo srce Olakšava respiratorne probleme Usporava razvoj demencije Stimuliše rad seksualnih hormona

Sok od cvekle je odličan za zdravlje, ali nije baš ukusan. Međutim, sada kada znate koliko je zdrav, potrudite se da ga češće pijete.

