Čaj je smrt za zdravlje ako se pije zajedno sa ove 2 namirnice – nikada to nemojte raditi.

Za mnoge ljude, čaj predstavlja više od običnog napitka; njegovo pijenje je ritual koji donosi smirenje. Međutim, kombinacija čaja sa određenim namirnicama može imati negativan uticaj na naše zdravlje, prenosi vijesti.me.

Čaj se najčešće spominje u pozitivnom kontekstu – kao zdrav i umirujući napitak koji uživamo. Ali, da li ste se ikada zapitali da li bi vaša omiljena šoljica čaja mogla ometati apsorpciju hranljivih materija? Ispostavlja se da neke naizgled bezazlene kombinacije čaja i hrane mogu dovesti do neočekivanih efekata.

Uticaj na apsorpciju gvožđa

Farmaceutkinja i nutricionistička terapeutkinja, Deborah Grayson, upozorava da pijenje čaja ili kafe uz namirnice poput crvenog mesa ili zelenog povrća može smanjiti apsorpciju gvožđa. Gvožđe je ključno za održavanje nivoa energije, jakog imunog sistema i transport kiseonika u telu. Redovno konzumiranje čaja ili kafe sa obrocima može sprečiti da telo apsorbuje dovoljno gvožđa, što može dovesti do anemije, stanja koje karakteriše ozbiljan nedostatak gvožđa. Žene sa redovnim menstrualnim ciklusima su posebno izložene riziku od anemije zbog povećanih potreba za gvožđem. Zato bi trebalo izbegavati čaj uz namirnice bogate gvožđem, kao što su crveno meso, spanać i brokoli.

Jedinjenja koja blokiraju gvožđe

Neka jedinjenja prisutne u čaju i kafi, poput polifenola i tanina, mogu ometati apsorpciju gvožđa. Polifenoli, koji se nalaze i u voću, povrću i začinima, mogu pomoći u smanjenju upala, ali takođe mogu ometati unos gvožđa. Tanini, koji se takođe nalaze u vinu, kao i oksalati, dodatno doprinose ovom efektu.

