Zaboravite na nadutost: Čaša ovog napitka posle ručka rešava problem za 13 minuta i pokreće creva

Čaj od đumbira trenutno briše osećaj kamena u stomaku posle obilnog obroka. Probajte ovaj jednostavan trik i zaboravite na nadutost.

Da li ste znali da običan čaj od đumbira može potpuno da ukloni onaj težak osećaj kao da ste progutali kamen nakon ručka?

Taj prepoznatljivi pad energije i nadutost nisu znak da ste previše pojeli, već da stomak presporo obrađuje hranu. Umesto da čekate na kauču da nelagoda prođe, rešenje je mnogo brže.

Topli čaj od đumbira pokreće lenja creva već nakon desetak minuta. Ovaj napitak nudi direktno rešenje za nadutost jer njegovi aktivni sastojci u rekordnom roku prazne želudac i eliminišu gasove.

Šta tačno čaj od đumbira radi vašem želucu?

Ovaj napitak drastično ubrzava pražnjenje želuca i odmah stimuliše kontrakcije mišića u sistemu za varenje. Njegovi aktivni sastojci brzo razgrađuju nagomilane gasove i sprečavaju zadržavanje nesvarene hrane.

Upravo zato čaj od đumbira tako efikasno otklanja neprijatnu nadutost i pokreće prirodan rad lenjih creva u rekordnom roku.

Nauka iza ovog procesa razbija zablude o varenju

Brzina kojom hrana napušta želudac diktira da li ćete se osećati lako ili naduveno. Kada se hrana predugo zadržava u stomaku, počinje fermentacija i stvaraju se gasovi.

Zato se i javlja onaj težak osećaj koji vas blokira posle ručka, a upravo tu na scenu stupa čaj od đumbira.

Medicinski podaci pokazuju frapantne brojke koje menjaju dosadašnja shvatanja nutricionista.

Kako navodi studija objavljena u časopisu „European Journal of Gastroenterology & Hepatology“, istraživanje o uticaju đumbira na pražnjenje želuca potvrđuje da konzumacija ovog korena skraćuje vreme pražnjenja želuca sa prosečnih 26,7 minuta na samo 13,1 minut.

To znači da topli đumbir doslovno duplo brže gura hranu kroz vaš sistem, eliminišući vremenski prozor u kojem se gasovi inače formiraju.

Ovo je konkretan podatak koji retko ko zna, a dramatično menja celokupan pristup hroničnim problemima sa varenjem, naročito kod ljudi koji svakodnevno sede.

Trik za pripremu koji menja dejstvo napitka

Da bi čaj sa đumbirom zaista delovao na ovakav način, način pripreme mora biti hirurški precizan. Gotove kesice sa usitnjenim prahom iz supermarketa retko sadrže dovoljno aktivnih materija, poznatih kao gingeroli, da bi izazvale prave mišićne kontrakcije u crevima. Njima nedostaju sveža ulja koja su ključna za terapeutski efekat.

Zato primenite sledeći metod za najbolje rezultate:

Uzmite svež koren đumbira i isecite komad debljine vašeg palca.

Obavezno ga narendajte umesto da ga sečete na krupne kolutove, jer rendanje mehanički razbija vlakna i oslobađa najviše esencijalnih ulja u vodu.

Prelijte narendanu masu sa dva decilitra ključale vode i odmah poklopite šolju kako lekovita isparenja ne bi isparila.

Ostavite da stoji tačno deset minuta, potom temeljno procedite tečnost i popijte desetak minuta nakon što završite glavni dnevni obrok.

Pravilna priprema obezbeđuje da lekoviti koren stigne do vašeg sistema za varenje u punoj snazi i na vreme pokrene rad lenjih creva. Umesto da vas popodnevni umor prikuje za stolicu i smanji produktivnost, osetićete priliv energije jer vaše telo više ne troši ogromne resurse na tešku obradu hrane koja stoji u mestu.

Da li se čaj od đumbira pije topao ili hladan?

Najbolje je da napitak od đumbira pijete dok je još topao. Toplota dodatno opušta mišiće želuca i ubrzava proces varenja.

Koliko svežeg korena je potrebno za jednu šolju?

Dovoljan je komad veličine palca, oljušten i sitno narendan. Previše đumbira može izazvati iritaciju, pa se strogo držite ove mere.

Sme li se ovaj moćni napitak zaslađivati?

Ako ciljate na rešavanje nadutosti, izbegavajte beli šećer. Dodajte samo nekoliko kapi limuna ili minimalnu količinu meda kada se tečnost prohladi.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com