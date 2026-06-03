Smanjuje nadutost i poboljšava varenje: Popijte ovo posle večere i creva će raditi kao sat

Čaj od nane smiruje nadut stomak i pokreće varenje za minute. Probajte večeras, ali pročitajte upozorenje na kraju teksta!

Posle obilne večere stomak vam je tvrd kao bubanj, a san vam beži. Rešenje stoji u kuhinjskom ormaru, košta manje od sto dinara, a deluje brže od većine apoteka. Čaj od nane opušta digestivni trakt, smiruje grčeve i pomaže da hrana krene dalje umesto da se vrti u krug.

Dijetetičari ga već godinama izdvajaju kao najpametniji izbor za pola sata posle obroka.

Kada je reč o izboru pića nakon večere, mogućnosti je mnogo. Ali bez obzira na to da li ste upravo pojeli obilan obrok ili samo želite da se opustite pre spavanja, uvek je dobra ideja izabrati nešto što pomaže varenju, a ne sadrži alkohol.

Topli napici mogu biti posebno umirujući i ublažiti osećaj nadutosti.

„Unos tečnosti nakon obroka može podstaći normalno varenje tako što pomaže prolazak hrane kroz digestivni trakt i održava telo hidriranim„, kaže za Parade registrovana dijetetičarka Sandra Zhang.

Jesika Kording, takođe dijetetičarka i autorka knjige The Little Book of Game Changers, dodaje da ritual ispijanja toplog napitka može indirektno poboljšati varenje podsticanjem opuštanja.

„Nekim ljudima taj ritual može pomoći da aktiviraju telesni odgovor ‘odmori se i vari’, što doprinosi prijatnijem varenju“, objašnjava Kording.

Planiranje takvog napitka može čak smanjiti rizik od prejedanja, napominje dijetetičarka Sonja Angelone, jer ćete verovatno izbeći osećaj preterane sitosti.

Napitak koji dijetetičari preporučuju za varenje

Iako bilo koji topli napitak može pomoći, dijetetičari posebno izdvajaju čaj od nane.

„Čaj od nane često se koristi za podsticanje varenja jer sadrži jedinjenja koja opuštaju mišiće digestivnog sistema„, objašnjava Kording. „Osim toga, pošto prirodno ne sadrži kofein, neće vam poremetiti san ako ga popijete nakon večere.“

Zhang se slaže i dodaje: „Istraživanja su pokazala da ulje nane može pomoći u ublažavanju simptoma sindroma iritabilnog creva, posebno nadutosti i nelagodnosti u stomaku, zbog čega se nana često povezuje sa podrškom varenju.“ Slično pokazuje i meta-analiza objavljena u časopisu „Journal of Clinical Gastroenterology“ o ulju nane i sindromu iritabilnog creva.

Iako je čaj od nane manje koncentrisan od ulja, mnogi ga smatraju umirujućim nakon obroka. Angelone ističe da ovaj napitak može ublažiti mučninu ili stomačne tegobe, naročito nakon teškog obroka.

Prednosti čaja od nane

Osim što pomaže varenju, napitak od nane nudi i druge koristi. Sadrži mentol, koji opušta glatke mišiće u digestivnom traktu, što može smanjiti grčeve i osećaj prevelike sitosti. „Nana se tradicionalno koristi za ublažavanje blage mučnine i nelagodnosti u stomaku„, kaže Zhang.

Ovaj napitak takođe doprinosi dnevnom unosu tečnosti. „Dovoljna hidratacija ključna je za dobro varenje„, napominje Angelone. „Tečnost pomaže da stolica omekša i olakšava njen prolazak kroz digestivni trakt.“

Na kraju, ispijanje toplog čaja ima i umirujući efekat.

„Osećaj hlađenja koji pruža nana može biti umirujući i osvežavajući„, zaključuje Angelone.

Ipak, nije za svakoga

Uprkos brojnim prednostima, čaj od nane nije pogodan za sve.

„Osobe koje pate od gastroezofagealne refluksne bolesti, poznatije kao GERB, mogle bi primetiti da im čaj od nane pogoršava simptome„, upozorava Kording. Simptomi mogu uključivati gorušicu, mučninu i promuklost.

Angelone to dodatno objašnjava: „Nana opušta donji sfinkter jednjaka, što kod osetljivih osoba može podstaći refluks. Opušteni sfinkter može dozvoliti da se želudačna kiselina vrati u jednjak.“

Ako imate hroničnu gorušicu ili uzimate terapiju, pitanje za lekara je obavezno pre nego što naviku uvedete svako veče.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

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