Čak i kardiolozi saglasni: Ovo je najbolji hleb na svetu, jedite ga do mile volje, čak i kad ste na dijeti

Hleb jednostavno nije zdrav, to znamo. Ali, ako ne možete bez hleba postoji zdravo rešenje.

Sa zdravstvene perspektive, nema dobrog razloga da jedete hleb – osim ako ne pratite recept kardiologa Stivena Gundrija, piše metropolitan.si.

Prema kardiologu iz Nebraske, postoji samo jedna vrsta hleba koju zaista možete da jedete bez osećaja krivice. I uopšte nas ne čudi što ovaj hleb uopšte ne sadrži žitarice.

Gundri ga u svojoj knjizi „The Plant Paradox“ naziva „skoro hlebom“ i ne sadrži soju, kvasac ili gluten.

Od čega je?

Belanca, bademovo brašno, kokosovo ulje, kokosovo brašno, brašno od slatkog krompira, brašno od lešnika, bademov puter i još nekoliko stvari.

Po njegovom receptu, jedan komad ima 90 kalorija, a naravno i Gundri je pokrenuo proizvodnju, tako da u knjizi ne otkriva ceo recept.

Ali pošto je sam rekao da je inspiraciju za hleb dobio iz paleo dijete, koja obiluje receptima hleba sa sličnim sastojcima, i vi možete da napravite svoju verziju zdravog „skoro hleba“. Izabrali smo jednu od najpopularnijih na Internetu trenutno, a vi možete istražiti varijacije na ovu temu.

Potrebno je:

dve šolje bademovog brašna

trećina šolje i kašika mlevenog lana

kašičica celih lanenih semena

pola kašičice soli

kašičica sode bikarbone

pola šolje supe

šest manjih kašika putera (čajne kašike)

četiri jaja

kašičica jabukovog sirćeta

pola šolje grčkog jogurta

Priprema:

Pomešajte sve sastojke u prahu i lan u velikoj posudi. Rastopite puter u šerpi i ostavite da se ohladi pet minuta. Otopljeni puter pomešajte sa jajima, sirćetom i jogurtom.

Pomoću gumene lopatice nežno mešajte mokre i suve sastojke dok ne dobijete testo. Pazite da ne mešate previše ili će postati previše gusto i masno.

Sipati u pleh obložen papirom za pečenje. Po želji posuti sa još malo lana. Peći na 175 stepeni oko 25 minuta. Koristite čačkalicu da proverite kada je gotovo. Hleb ostaviti da se ohladi u rerni, pa iseći na tanke kriške i poslužiti. Da bi ovaj hleb ostao svež, umotajte ga u papirnu kesicu ili ubruse i stavite u hermetički zatvorenu kesu. Jedina mana ovog hleba što svi sastojci i nisu baš jeftini, ali napravite ga da vam traje nekoliko dana.

