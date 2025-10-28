Čarobni jesenji napitak: Bundeva u kombinaciji sa ovim dodacima topi salo i jača imunitet

Jesen već uveliko traje, a prava kraljica jeseni svakako je bundeva. Osim što od nje prave sjajne pite, može se koristiti i u drugim varijantama,

Zapravo, nije na odmet da se pripremite za dolazak hladnijih dana, a da se istovremeno i detoksikujete.

Ovaj sjajni jesenji napitak možete da pijete i ujutro, ali i uveče, a bundeva garantuje da će detoksikacija biti uspešna.

Sastojci:

Jedna smrznuta zrela banana

1/2 šolje pirea od bundeve

jedna šaka spanaća

3/4 šolje kokosovog ili bademovog mleka

1/2 kašičice cimeta

jedna kašičica meda

Priprema:

Prvo napravite pire od bundeve tako što ćete skuvati jednu do dve kriške bundeve, a zatim ispasirajte da dobijete pire smesu. Zatim dodajte i sve ostale sastojke u blender, pa mutite zajedno.

Možete dodati i malo vode ako želite da smanjite gustinu. Pijte jednom dnevno i uživajte u savršenom jesenjem šejku.

Zašto je bundeva tako dobra?

Bundeva ima oko 90 posto vode, a sadrži i niz dragocenih sastojaka poput belančevina, ugljenih hidrata, masti, vitamina A, C, B1, B2, B3, B6, niacina, folne kiseline, minerala (kalijum, fosfor, kalcijum, gvožde), oligo i mikro elemenata, pektina i celuloze.

Zbog svega navedenog odlična je za prevenciju mnogih oboljenja, a naročito je blagotvorna u ovim slučajevima:

Bundeva je odlična za disajne puteve i očuvanje zdravlja pluća. Istraživanje spovedeno u Kini je pokazao da osobe koje redovno jedu bundevu imaju 27 posto manje šansi za razvoj raka pluća, a sve to zahvaljujući velikoj količini beta karotena, koji se u organizmu pretvara u vitamin A.

Brojna istraživanja su pokazala da upravo hrana bogata beta karotenom može da smanji rizik od određenih vrsta raka, kao i da zaštiti od srčanih bolesti.

