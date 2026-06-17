Čašica rakije svako jutro: Šta se stvarno dešava u telu i u koju veliku zabludu Srbi i dalje veruju

Čašica rakije ujutru ne otvara apetit niti čuva srce, kako mnogi misle. Pročitajte šta zaista radi telu i gde Srbi greše.

Trideset mililitara rakije, popijenih na prazan stomak pre prve kafe, deda je zvao „lek za stomak“. Ta čašica rakije ujutru ne otvara apetit, ne ubija bakterije i sigurno ne čuva srce, iako pola Srbije i dalje tvrdi suprotno. Telo na prvi gutljaj reaguje brže nego što mislite, a ono najvažnije krije se u sredini ove priče.

Šta se dešava u prvih pola sata

Prazan stomak nema kočnicu. Bez zalogaja koji bi usporio upijanje, alkohol iz jutarnje čašice rakije prelazi u krv za desetak do dvadeset minuta.Krvni sudovi na koži se šire, javlja se topao talas u grudima i licu.Taj osećaj „zagrevanja“ ljudi pogrešno čitaju kao dokaz da im prija.

Jetra u tom trenutku radi prekovremeno. Ona prerađuje otprilike jednu standardnu meru alkohola na sat, ni brže ni sporije, bez obzira na to što ste tek ustali. Sve preko toga čeka u krvi i deluje na mozak, reflekse i raspoloženje pre nego što uopšte sednete za sto.

Da li je rakija na prazan stomak zaista dobra za varenje?

Ne. Rakija na prazan stomak ne pokreće varenje, već nadražuje sluzokožu želuca i može pojačati osećaj gorušice. Topli talas koji osetite je širenje krvnih sudova, a ne „buđenje“ stomaka.

Najveća zabluda: rakija ne čuva srce

Decenijama se ponavljalo da umerena količina alkohola štiti srce. Najveći problem nije sama rakija, problem je ova rečenica. Novije analize pokazuju da je čuvena „zaštita srca“ uglavnom bila greška u računici, jer su među one koji ne piju upadali ljudi koji su alkohol ostavili tek kada su se teško razboleli. Korist za srce koja se godinama prepričavala u stvari ne postoji onako kako mislimo.

Velika analiza objavljena 2023. godine u časopisu „JAMA Network Open“ to je jasno pokazala. Prema rezultatima, istraživanje o vezi alkohola i ukupne smrtnosti nije našlo da male dnevne količine produžavaju život niti smanjuju rizik od smrti. Drugim rečima, ideja da rakija za zdravlje radi kao štit za srce ne stoji.

Kome jutarnja čašica posebno smeta

Hronični bolesnici ovde ulaze u ozbiljan rizik. Ako imate povišen pritisak, problem sa jetrom, dijabetes ili uzimate lekove, čašica pre doručka može ozbiljno da poremeti vrednosti i pojača dejstvo terapije. Tu vredi pitati lekara, a ne nastaviti po navici iz kuće.

Suplementi i „domaća pravila“ tu ne pomažu mnogo. Šljiva, dunja ili kajsija u rakiji ne menjaju činjenicu da je u čaši etanol – voćni miris ne pretvara rakiju u lek.

Šta uraditi umesto toga

Probajte jednostavnu zamenu. Ako vam čašica rakije ujutru znači ritual, prebacite taj trenutak na čašu vode sa limunom ili topli čaj pre doručka. Stomak će reagovati mirnije, a glava ostaje bistra za ceo dan.

Ostavite rakiju za retke prilike, uz hranu i u društvu. Tada barem ide sporije u krv i ne pada na prazan stomak. To nije zdravstveni savet „popijte slobodno“, već realan kompromis sa navikom koja je duboko ušla u srpsku kuću.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

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