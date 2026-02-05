Celog života pogrešno jedemo banane? Ovo je jedini ispravan način, prema stručnjacima

Nikada ne znate kroz šta su sve prošle banane, avokado. Jedini ispravan način da sprečite bolest jeste da perete svako voće pre konzumacije.

Verovatno ne biste zagrizli jabuku ili stavili nekoliko bobica grožđa u usta, a da ih pre toga ne operete. Ali, šta je s voćem s debelom korom koja se ljušti, poput banana ili avokada? Prema stručnjacima za sigurnost hrane ovo je jedini ispravan način.

Kako pravilno pripremiti za jelo voće s korom

„Voće koje ima debelu koru treba oprati čistom tekućom vodom, čak i ako nameravate da je bacite“, rekla je za HuffPost direktorka komunikacija prehrambene tehnologije pri Međunarodnom veću za informacije o hrani, Tamika Sims. „To je najbolja praksa u sigurnom rukovanju hranom kako bi se smanjio prenos prljavštine i mikroba koji se mogu nalaziti na kori voćke.“

I dok prljavština može biti vidljiva, Sims kaže da zaostali pesticidi ili mikrobi poput salmonele ili kampilobaktera nisu nužno vidljivi. Mogu prouzrokovati bolesti koje se prenose hranom. „Zbog toga sve namirnice treba prati pre jela, čak i one organske koje ljuštite.

„Kore banane ili avokada i drugog voća s debelom spoljnom površinom jednako su osetljive na bakterije kao i mekše voće i povrće s nežnijom korom“, rekao je Trevor Krejg, stručnjak za bezbednost hrane i korporativni direktor tehničke obuke iz Microbac Laboratories. Osim toga kaže i da je američka agencija za hranu i lekove na kori avokada prošla pronašla listeriju i salmonelu.

Deblja kora otežava bakterijama i prljavštini ulazak u samu voćku. Pprema Krejgu, kad sečete avokado ili bananu, nožem ih možete gurnuti na jestivo meso i kontaminirati ga. Pranje smanjuje tu verovatnoću. „Pranje voća nije savršen proces i ne čini ga sterilnim, ali možete smanjiti rizik, kao i ukloniti pesak, štetočine, pesticide i voštani sloj.“

Opasnosti koje vrebaju iz voća

Zbog toga i glavni kuvar kulinarskih umetnosti sa Instituta za kulinarsko obrazovanje Džošua Resnik pere sve namirnice koje će seckati. Čak pere i one koje se ljušte, poput šargarepe ili luka. To je jedini ispravan način da se zaštitite.

“Nikada ne znate kroz šta su ti proizvodi prošli”, dodao je. „Čak i da su samo stavljeni u sanduk i odvezeni na pijacu, mogli su doći u kontakt sa svim vrstama prljavštine i zagađivača. Prema njemu, tekuća voda je sve što vam je potrebno za pranje bilo koje vrste proizvoda. Nema potrebe koristiti posebna sredstva za pranje, sapun ili deterdžent. Nikako ne treba koristiti izbeljivače i proizvode za dezinfekciju, prenosi Večernji list.

„Eventualno možete za prskanje hrane koristiti razređeni rastvor sirćeta od jednog dela sirćeta na četiri dela čiste vode“, kaže Krejg. „To će pomoći da ubijete neke bakterije i neće ostaviti loš ukus ili moguće opasne hemikalije na vašoj hrani.“ Ako pak primetite prljavštinu na proizvodima poput krompira, stručnjaci savetuju upotrebu kuhinjske krpe ili četke za povrće kako biste ih dobro izribali.

Još nekoliko saveta stručnjaka

Čuvajte i pripremajte voće i povrće odvojeno od sirovog mesa, živine i plodova mora, što znači da daske za sečenje i noževe takođe treba koristiti odvojeno.

Ohladite i zamrznite voće i povrće u zatvorenim posudama najmanje dva sata od sečenja, guljenja ili kuvanja.

Uvek držite posuđe, radni prostor i ruke čistima kako ne biste ništa unakrsno kontaminirali.

Da budete sigurni, sve namirnice operite.

