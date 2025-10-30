“Četka za creva” koju svako ima u kući: Jeftin napitak koji momentalno olakšava varenje

Muke sa varenjem su prošlost! Psilijum pahuljice su tajna „četka za creva“ koja čisti debelo crevo i momentalno olakšava sve tegobe

Creva je vrlo važno održavati zdravim, pre svega pravilnom ishranom, ali i uz pomoć malih trikova za detoksikaciju. U savremenom životnom stilu, koji se često odlikuje dugim sedenjem i konzumacijom brze hrane sa niskim sadržajem vlakana, česti su problemi sa varenjem, što dovodi do sve većeg broja osoba koje se suočavaju sa tegobama poput zatvora.

Psilijum su pahuljice dobijene iz semena biljke plantago. Pre deset godina bilo je potpuno neverovatno da se koristi za detoksikaciju, a danas je nezamenjiv.

Šta je Psilijum i zašto je „četka za creva“?

U situacijama kada se traže prirodna rešenja, ljuske psilijuma su izuzetno korisne. Psilijum sadrži lipide, nezasićene masne kiseline, vlakna i obilje sluzi, stvarajući efektivno „podmazivanje“ unutrašnjih zidova creva.

Funkcionišu kao svojevrsna „četka“ za creva, olakšavajući proces detoksikacije i izbacivanja štetnih materija iz debelog creva. Zahvaljujući visokom sadržaju polisaharidne sluzi, ljuske psilijuma vežu vodu i povećavaju svoj obim i do 15 puta!

Dijetalna vlakna u biljci pomažu povećanju zapremine i otpornosti na enzime za varenje, olakšavajući njihov prolazak kroz probavni trakt do debelog creva. Tamo deluju tako što zadržavaju vodu, povećavaju svoj obim i podstiču peristaltiku creva, kako je objavio Zadovoljna.hr.

Kako se koristi za najbolji efekat?

Kako najbolje iskoristiti ljuske psilijuma? Vrlo jednostavno:

Jednostavno razmutite kašičicu pahuljica psilijuma u vodi, jogurtu ili voćnom soku, i odmah konzumirajte, budući da brzo formira gelastu teksturu.

Preporučuje se popiti dodatnu čašu vode i povećati unos tečnosti tokom dana.

Upotreba ovog prirodnog leka ne donosi štetu zdravlju, ne narušava mikrofloru creva niti ometa proces varenja. Takođe je izuzetno koristan kao podrška za ublažavanje problema poput hemoroida i drugih povezanih sa varenjem.

