Čim se probudite popijte ovaj jutarnji eliksir, efekat će vas oduševiti!

Jutarnji eliksir. Napitak od đumbira i limuna budi, pokreće metabolizam i cirkulaciju, podstiče probavu, hidrira, detoksikuje…

Napitak od limuna i korena đumbira pravi je „jutarnji eliksir“, ima mnogo jači efekat, a dosta je zdraviji u odnosu na kafu

Napitak koji budi, pokreće metabolizam i cirkulaciju, podstiče probavu, hidrira, detoksikuje… Odličan je izbor za jutro, posebno ukoliko pokušavate da smanjite ili potpuno izbacite dnevnu dozu kafe.

Umesto kafe, jutro započnite sa napitkom koji će vas ne samo razbuditi, već zaista probuditi ceo organizam, organe za varenje, pokrenuti metabolizam i cirkulaciju i na sve to detoksikovati i hidrirati organizam.

Ukoliko započnete dan sa ovako zdravim napitkom, ne morate razmišljati o višku kilograma, slabom varenju i probavi. Biće vam potreban limun, đumbir i malo vode koju ste ostavili na sobnoj temperaturi, dakle nemojte piti rashlađenu vodu.

Sastojci:

3 dcl vode sobne temperature

isceđeni sok polovine limuna

1cm đumbir korena

Priprema:

Isceđeni limun i sitno izribani đumbir dodati u čašu mlake vode. Napitak ostaviti da malo odstoji i potom popiti.

Ovaj čudotvorni napitak može poslužiti kao detoksikacija i priprema za dijetu, ali i kao zdravi jutarnji gutljaj koji će vam pomoći da očistite organizam od toksina. Po želji, ovaj jutarnji eliksir možete zasladiti s minimalno meda.

