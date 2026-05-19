Dodajte mrvicu ovoga u podnevnu kafu: Spas za lenja creva koji momentalno ubrzava probavu

Cimet u kafi pokreće lenja creva za nekoliko dana. Pola kašičice u podnevnu šolju i probava ide drugačije. Probajte odmah.

Cimet u kafi je kombinacija koja pokreće probavu češće nego što mislite. Šolja espressa posle ručka zna da aktivira lenja creva, ali kod mnogih ljudi posle četrdesete godine taj efekat polako bledi.

Rešenje ne košta ništa i već se nalazi u kuhinji: prstohvat ovog začina direktno u šoljici menja način na koji metabolizam radi, donoseći brže i mirnije varenje. Ostanite do sredine teksta, jer se tamo krije tačna razmera koja sprečava nadutost i čuva želudac od kiseline.

Zašto baš cimet u kafi, a ne u čaju ili vodi

Kafa sama po sebi stimuliše debelo crevo, ali kod redovnih konzumenata telo se brzo navikne na kofein, pa taj prirodni refleks s vremenom slabi.

Tu na scenu stupa cimet u kafi kao moćan pojačivač. Njegova eterična ulja blago zagrevaju digestivni trakt i podstiču lučenje žuči, što sprečava da masti iz ručka satima stoje u stomaku.

Ipak, najbolji efekat daje isključivo cejlonski cimet, a ne jeftinija kineska kasija iz marketa koja sadrži više kumarina i nije bezbedna za svakodnevnu upotrebu.

Pravi izbor je svetliji, gotovo narandžast, i predstavlja jedinu opciju ako se ova moćna kombinacija pije svakog dana.

Koliko cimeta ide u jednu šolju

Mera je presudna. Pola kafene kašičice mlevenog cimeta po šolji je gornja granica. Više od toga i dobijate gorčinu, a kod osetljivih osoba blagu mučninu.

Umešajte ga dok je kafa još vrela, da se aroma otvori. Ne treba šećer, cimet sam daje utisak slatkoće i to je trik koji ljudi previde.

Šta tačno cimet radi sa lenjim crevima

Istraživanja na temu začina i motiliteta creva pokazuju da cimet smanjuje napetost glatkih mišića u digestivnom traktu.

To znači manje grčeva, manje nadimanja, brže pražnjenje. Prema studiji objavljenoj u časopisu „Nutrients“, pregled antiinflamatornih i metaboličkih efekata cimeta ukazuje da redovan unos može povoljno uticati na varenje i nivo šećera posle obroka. Nije čudo, ali je dokumentovano.

Kombinacija sa kafom je sinergija. Kofein ubrzava peristaltiku, cimet smiruje grč. Dobijate pokret bez nelagode. Kod osoba koje imaju tromu probavu popodne, ovaj ritual u 13 ili 14 časova često zameni laksativ.

Da li cimet u kafi može da škodi

Može, ako preterate. Više od kafene kašičice dnevno duže vreme opterećuje jetru zbog kumarina, posebno ako koristite jeftin cimet. Trudnice neka ga izbegavaju u većim količinama. Osobe na lekovima za razređivanje krvi takođe, jer cimet ima blagi antikoagulantni efekat.

Mali dodaci koji pojačavaju efekat

Ako želite da gurnete probavu još jače, kombinacije rade čuda:

prstohvat crnog bibera uz cimet, aktivira kurkumin ako ga koristite u ručku

kap meda umesto šećera, ali tek kada se kafa malo ohladi

kašika tople vode pre kafe, priprema želudac

Ovo nije magični recept, već navika koja se gradi. Posle desetak dana primetićete da varenje posle ručka ide bez težine, bez onog osećaja kamena u stomaku. Mnogi ljudi smršaju kilogram-dva u prvom mesecu samo zato što creva konačno rade kako treba.

Kada da odustanete od ove kombinacije

Ako imate gastritis, refluks ili čir, kafa sa cimetom nije za vas. Iritira sluzokožu. Isto važi i ako primetite ubrzan rad srca posle ove šolje. Telo govori, slušajte ga. Za sve ostale, ovo je najjeftiniji način da ubrzate probavu bez tableta.

Probajte sedam dana zaredom u isto vreme. Razlika u energiji popodne je ono što ljudi najpre prijave.

Koliko puta dnevno mogu da pijem kafu sa cimetom?

Dovoljna je jedna šolja dnevno, idealno posle ručka. Više od toga ne donosi bolji efekat, samo opterećuje jetru.

Da li mleveni cimet iz prodavnice radi isto kao štapići?

Radi, ali sveže mleveni štapić ima jaču aromu i više aktivnih ulja. Mleveni gubi snagu posle šest meseci.

Mogu li da koristim cimet u instant kafi?

Možete, princip je isti. Umešajte pola kašičice pre nego što dodate vodu, da se cimet bolje rastvori.

A vi, koji začin ste već probali da dodate u kafu i da li je nešto radilo bolje od cimeta?

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

