Najbolje čišćenje jetre ujutru počinje jednom kašikom: gutljaj ovog napitka na prazan stomak budi probavu, creva rade kao sat

Čišćenje jetre ujutru kreće od jedne kašike ulja i limuna na prazan stomak. Probajte mesec dana i vidite šta se promeni.

Čišćenje jetre ujutru ne traži skupe kapsule ni gladovanje, već jednu kašiku maslinovog ulja pomešanu sa kašikom limunovog soka, popijenu na prazan stomak. Zvuči previše jednostavno da bi delovalo. Upravo zato ga ljudi i preskaču. A trik koji daje rezultat krije se u rasporedu, ne u sastojcima.

Zašto baš maslinovo ulje i limun, a ne čaj

Maslinovo ulje blago podstiče lučenje žuči. Žuč pomaže da se masti iz hrane razlože, pa creva lakše rade. Limun dodaje kiselost koja taj proces ne koči. Oba sastojka su obična svakodnevna hrana, što znači da ovaj ritual možete ponavljati godinama bez ikakvog rizika.

Ovde je važan redosled. Ulje i limun idete prvo, pre svega ostalog. Tek posle petnaestak minuta sledi doručak. Tada vaš stomak nije pun, pa masnoća iz kašike ulja stigne tamo gde treba.

Šta zaista znači čišćenje jetre ujutru

Čišćenje jetre ujutru je jednostavna jutarnja navika koja blago pokreće žuč i varenje pre prvog obroka. Nije lek i ne zamenjuje lekara. To je mali podsticaj telu da krene dan bez teškog stomaka.

Posle mesec dana primetićete tri stvari

Promene ne dolaze prvog jutra. Ali kad istrajete oko četiri nedelje, mnogi opišu isti niz pomaka.

Creva rade redovnije , pa zatvor i jutarnja nadutost popuštaju.

, pa zatvor i jutarnja nadutost popuštaju. Ten deluje svežije, a tamni krugovi ispod očiju blede.

Energije ima više, naročito u prvom delu dana.

Ovo nisu magična obećanja. To su efekti boljeg varenja koji se vremenom vide i na licu.

Najčešća greška koja kvari ceo efekat

Većina ljudi popije kašiku ulja, a onda odmah krene da jede. Time gubite pola koristi. Sačekajte bar deset do petnaest minuta pre doručka. Druga česta greška je rafinisano ulje iz velike plastične flaše. Birajte ekstra devičansko maslinovo ulje, jer ono nosi najviše korisnih jedinjenja.

Istraživanja o ishrani ukazuju da maslinovo ulje može povoljno da deluje na jetru kod osoba sa nakupljanjem masti, mada efekat zavisi od celokupne ishrane, a ne od jedne kašike. Zato napitak shvatite kao naviku, ne kao terapiju.

Kome ovaj ritual ne odgovara

Ako imate kamen u žuči, bolest žučne kese ili uzimate lekove, prvo pitajte lekara. Ulje pokreće žuč, a to kod takvih stanja može da napravi problem. Trudnice i osobe sa hroničnim bolestima neka takođe potraže savet pre nego što počnu.

Za zdravu osobu kašika ulja i limuna ujutru je bezopasna. Ako vam je ukus prejak, dodajte kap mlake vode. Brusnica daje sličan blag efekat na varenje, pa je možete uvrstiti u doručak posle napitka.

Probajte jedno punih mesec dana i pratite kako se osećate ujutru. Koja vam je najveća prepreka, ukus ili to što zaboravite pre kafe? Napišite u komentarima kako ste se snašli.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

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