„Čistač“ jetre od samo 50 dinara: Svi ga imamo u kuhinji, a bacamo pare na lekove koji ne rade

Čistač jetre vredan 50 dinara stoji u vašoj kuhinji dok kupujete skupe preparate. Probajte pre nego što odete u apoteku.

Najjeftiniji čistač jetre ne nalazi se u apoteci, već u vašem začinskom ormariću.

Reč je o belom luku, moćnom prirodnom čistaču koji košta jedva 50 dinara, a radi posao za koji mnogi daju pravo bogatstvo na suplemente.

Ipak, on neće delovati ako ga samo dodate u jelo.

Pravi trik krije se u specifičnom načinu pripreme koji aktivira njegove lekovite sumporne komponente, a o tome pišemo malo niže.

Zašto je beli luk najbolji prirodni čistač jetre

Beli luk nije samo začin, već ‘pogonsko gorivo’ za vašu jetru.

Njegov alicin bukvalno budi enzime koji čiste organizam od masne hrane, alkohola i nagomilanih lekova.

Dok vas selen iz ove glavice štiti od oštećenja, sumporna jedinjenja rade ‘prljav posao’ – izbacuju otrove koji vas godinama umaraju.

Ovaj jeftini čuvar zdravlja radi tiho i bez milosti prema toksinima, a košta manje od jedne kafe.

Šta je zapravo čistač jetre

Čistač jetre je namirnica ili napitak koji pomaže vašem telu da prodiše.

On ne menja lekove, već samo olakšava jetri da brže izbaci nagomilane masti i toksine.

Jednostavno rečeno, on radi onaj „prljav posao“ umesto vas, štiti ćelije i omogućava organizmu da se prirodno i lako oslobodi svega što ga godinama opterećuje.

Kako pripremiti kućni lek za jetru

Tajna nije u tome da progutate čen na prazan stomak. Ključ je u gnječenju i pauzi od deset minuta pre konzumiranja. Tek tada se aktivira alicin, jedinjenje koje daje pravi efekat.

Izgnječite dva čena belog luka viljuškom ili nožem

Ostavite ih na vazduhu deset minuta

Dodajte kašiku maslinovog ulja i malo limunovog soka

Pojedite uz parče integralnog hleba ujutru

Ovaj ritual ponavljajte tri do četiri puta nedeljno.

Već posle dve nedelje mnogi primete bolju varenje i manju težinu posle masnih obroka.

Greške zbog kojih namirnica za jetru ne radi

Najveća greška je toplotna obrada – onog momenta kada beli luk bacite u vreo tiganj, on gubi svu lekovitu snagu i ostaje vam samo ukus.

Takođe, ne zavaravajte se da će delovati ako ga kombinujete sa alkoholom, jer to samo dodatno muči organizam.

Budite oprezni i sa količinom. Više od četiri čena dnevno može vam napraviti pakao od želuca i izazvati gorušicu.

Kod regeneracije jetre, manje je uvek više – bitna je upornost, a ne preterivanje.

Šta kaže nauka o belom luku i jetri

Pregled objavljen u časopisu „Advances in Therapy“ pokazuje da redovan unos belog luka može pomoći u smanjenju masnih naslaga na jetri kod osoba sa nealkoholnom masnom bolešću.

Više detalja nudi istraživanje o uticaju belog luka na enzime jetre u kome autori navode merljiva poboljšanja kod ispitanika koji su koristili praškasti beli luk tokom petnaest nedelja.

Kome ovaj prirodni čistač jetre ne odgovara

Iako je reč o običnoj namirnici, budite oprezni jer beli luk prirodno razređuje krv.

Ako već pijete lekove protiv zgrušavanja, ili vas muče čir i gorušica, obavezno se prvo konsultujte sa lekarom.

Takođe, trudnice bi trebalo da ga koriste samo kao začin, a ne kao terapiju „na svoju ruku“.

Umesto da trošite novac na skupe bočice i reklame, okrenite se onome što već imate u kuhinji.

Šta vi koristite za oporavak jetre i da li ste osetili razliku sada nakon praznika?

Da li beli luk treba jesti sirov ili kuvan za jetru?

Sirov i izgnječen, sa pauzom od deset minuta. Termička obrada uništava alicin, glavno aktivno jedinjenje koje pomaže jetri.

Koliko brzo se vidi efekat detoksikacije jetre?

Prvi znaci, poput lakšeg varenja i manje težine posle obroka, javljaju se obično za dve do tri nedelje redovne primene.

Može li beli luk zameniti lekove za masnu jetru?

Ne može. On je podrška ishrani, a propisane lekove i terapiju nikako ne prekidajte bez konsultacije sa lekarom.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

