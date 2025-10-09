Čisti creva bolje od jogurta i čia semenki – a skoro svi je ignorišu

Zaboravite na jogurt i čia semenke – ova zanemarena namirnica čisti creva temeljno, a većina je nesvesno izostavlja iz ishrane

Ako imate problema sa varenjem, proso može biti vaš spas – i to bez jogurta, bez čia semenki, bez pompe. Samo skuvate, začinite po ukusu i pustite da radi svoje.

Zašto baš proso, a ne jogurt ili čia?

Proso je stara žitarica koju su jeli naši preci, a danas je skoro pa izbačen iz kuhinje. A nepravedno – jer je lak za stomak, ne nadima, ne sadrži gluten i pomaže da se creva „pročiste“ bez agresivnih metoda. Jogurt i čia su postali trend, ali proso je tiha snaga koja ne traži pažnju – samo deluje.

Kako proso pomaže varenju?

Proso je bogat vlaknima, ali nežan za stomak. Ne izaziva grčeve, ne fermentiše kao mlečni proizvodi, i ne pravi „balon“ u stomaku kao čia. Kad ga jedete redovno, pomaže da se creva pokrenu prirodno, bez laksativa i bez stresa.

Kako da pripremite proso za zdravlje creva?

1. Isperite ga dobro – proso zna da bude gorak ako se ne opere.

2. Skuvajte ga u vodi (odnos 1:2) – bez mleka, bez komplikacija.

3. Dodajte začine po ukusu – kurkuma, kim, origano, malo maslinovog ulja.

4. Jedite ga kao doručak ili laganu večeru – ne opterećuje stomak.

Kada je najbolje jesti proso?

Idealno je ujutru, kad vam treba nežan start za creva, ili uveče, kad ne želite da vas nešto „blokira“ dok spavate. Proso ne traži mnogo – samo da mu date šansu.

Ko ne treba da jede proso?

Ako imate problema sa štitnom žlezdom, konsultujte se sa lekarom – proso sadrži supstance koje mogu uticati na rad žlezde ako se jede previše često. Ali umereno – nema brige.

Proso je jednostavan, jeftin i efikasan način da poboljšaš varenje – bez komplikacija i bez pompe.

