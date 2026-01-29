Čisti creva i smanjuje nadutost: Samo 1 šolja ovog čaja brzo će vas osloboditi muka

Napitak od sene smanjuje nadutost i stimuliše pražnjenje creva. Ipak treba ga koristiti samo onda ako druge metode ne pomažu.

Čaj je najefikasnije i najdelotvornije konzumirati uveče pred spavanje – samo jednu šolju. Ovaj napitak smanjuje nadutost i neverovatno stimuliše pražnjenje creva.

Biljka sena ili poznatija u narodu kao majčin list koristi se kod zatvora, sindroma iritiranih creva, kao detoks, ali i za redukciju telesne težine

List sene pokazao se kao veoma efikasan laksativ. Smanjuje nadutost i stimuliše pražnjenje creva, a dejstvo se ispoljava 6-10 sati po upotrebi. Naučna istraživanja zvanično su potvrdila blagotvorna dejstva sene kod zatvora i odobrila njenu upotrebu u laksativne svrhe.

Kako se koristi sena

Sena se koristi se u obliku čaja, najbolje prirodnog sušenog lista biljke, mada postoji i u obliku instant napitaka i tableta. Čaj je najefikasnije i najdelotvornije konzumirati uveče pred spavanje – jednu šolju.

Senu ne treba koristiti stalno. Dovodi do stvaranja navike, pa se creva mogu ulenjiti i izgubiti svoje prirodne peristaltičke pokrete (pokretljivost creva koja dovodi do prirodnog pražnjenja). Preporučuje se da se čaj od sene koristi tri do maksimalno nedelju dana. I to samo u periodu kada je probava najlošija i zatvor niste uspeli da regulišete ni na koji način.

Duža upotreba sene nije preporučljiva. Između dva ciklusa korišćenja preporučuje se da prođe minimum mesec dana.

Sena se ne preporučuje kod osoba koja pate od različitih oblika opstrukcija, ulceracija i upala organa digestivnog trakta (Kronova bolest, ulcerativni kolitis, abdominalni bol nepoznatog uzroka, krvarenja iz rektuma), dece mlađe od 12 godina i trudnica.

Sena je veoma efikasna, ali samim tim i jaka biljka. Ukoliko se pretera sa upotrebom i ne poslušaju se saveti o količini i dužini terapije ovom biljkom, može dovesti do neželjenih efekata. A to su grčevi, mučnina i povraćanje, a dugotrajna upotreba može dovesti do “lenjosti creva”. Ukoliko se takvi simptomi jave, potrebno je da odmah prekinete sa konzumiranjem čaja od sene.

Pored upotrebe čaja od sene, kod akutnog ili hroničnog problema zatvora savetuje se promena načina ishrane . Što više biljnih vlakana – voće: smokve, suve šljive, povrće, proizvodi od celog zrna: integralni, seme lana. Bitan je i dovoljan unos tečnosti, kuvane hrane. Primena laksativnih sredstava treba da se ostavi kao krajnja metoda, kad iscrpite sve ostale opcije.

