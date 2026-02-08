Čisti creva kao usisivač, a košta 50 dinara – ovu namirnicu jedite svaki dan, stomak će vam biti zahvalan

Svi traže skupa rešenja za varenje, a zaboravljaju na namirnicu od 50 dinara koja stomak čisti kao usisivač. Pogledajte o čemu je reč.

Iako košta samo 50 dinara, čaša kiselog mleka dnevno pravi neverovatnu razliku i čisti stomak bukvalno kao usisivač

Iako trenutno nije toliko popularno kao kefir ili grčki jogurt, kiselo mleko je tradicionalni mlečni proizvod bogat vrednim sastojcima. Dobija se fermentacijom nepasterizovanog mleka, a njegov karakterističan kiseli ukus potiče od mlečne i sirćetne kiseline, etil alkohola i ugljen-dioksida nastalih tokom fermentacije.

Uvrštavanjem kiselog mleka u svakodnevnu ishranu unosite magnezijum, kalijum, kalcijum, vitamine B grupe, kao i vitamine A, D i K. Osim što je bogato hranljivim materijama, kiselo mleko je niskokalorično. Porcija od100 g sadrži oko 50 kcal – i ima nizak glikemijski indeks, što ga čini pogodnim za osobe koje vode računa o telesnoj težini i nivou šećera u krvi.

Proizvod koji ima blagotvorno dejstvo na creva

Ovo je uglavnom zbog činjenice da je kiselo mleko prirodni probiotik. Probiotičke bakterije mlečne kiseline koje se nalaze u njemu važne su za crevnu mikrofloru, koja podržava creva, procese varenja i regeneraciju gastrointestinalnog epitela. Pijenje kiselog mleka takođe pomaže u jačanju vašeg imunološkog sistema.

Stručnjaci kažu da kiselo mleko radi kao usisivač u crevima. Ispijanje kiselog mleka poboljšava lučenje probavnih sokova i smanjuje rizik od zatvora. Takođe može da poboljša proces sagorevanja masti i bude korisno za ljude na dijeti za mršavljenje.

Kada je bolje ne uzimati kiselo mleko?

Nema posebnih kontraindikacija za pijenje kiselog mleka, ali se ne preporučuje davanje deci mlađoj od 10 meseci. Mogu da ga uzimaju i osobe sa intolerancijom na laktozu, jer fermentisani mlečni proizvodi ne sadrže ovaj šećer. Međutim, važno je da znate da je preporučljivo da ga konzumirate umereno, jer prekomerno može da dovede do smetnji u varenju, posebno ako niste navikli da pijete kiselo mleko.

Uprkos tome što je pomalo zaboravljeno, kiselo mleko zaslužuje mesto na savremenom jelovniku. Čisti creva kao usisivač, osvežava organizam, a zahvaljujući niskoj kalorijskoj vrednosti i bogatstvu vitamina i minerala, odlično je za mršavljenje. Ako tražite jednostavan način da poboljšate probavu i unesete korisne nutrijente – kiselo mleko je tiha, ali moćna opcija.

