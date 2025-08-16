Čisti jetru bolje od surutke: Samo 50 grama ove namirnice dnevno uklanja sve toksine

Čudesna namirnica za jetru – samo 50 g dnevno i toksini nestaju!

Da biste sprečili taloženje masnoća u ćelijama jetre, potrebno je da redovno jedete jednu namirnicu koju u Srbiji svi vole. Reč je o siru, i to mladom!

Nije samo alkohol štetan po ovaj organ. Mnoge nezdrave navike kojima je većina nas sklona mogu da dovedu do deponovanja masnoća u ćelijama jetre. Da bi se sprečilo i smanjilo taloženje masti, dovoljno je uvesti sveži sir u ishranu, napomenula je nutricionistkinja Nurija Dijanova.

Po njenim rečima, aminokiselina metionin, koja se nalazi u ovom proizvodu, oslobađa jetru od viška masti.

Domaći, prvenstveno mladi sir, ima jednu od najboljih kombinacija nutrijenata, uključujući metionin. Ova aminokiselina veoma dobro deluje na jetru, pomaže kod praktično svih oboljenja ovog organa. Smatram da upravo metionin pomaže da se smanji količina masti u jetri. Naučno rečeno, možemo reći da sveži sir poboljšava metabolizam ćelija jetre“, objasnila je nutricionistkinja.

Da bi se postigao lekoviti efekat, dnevno je potrebno da se jede najmanje 50 grama mladog sira, dodala je nutricionistkinja.

„Minimalna količina svežeg sira koju osoba prosečne težine treba da uključi u jelovnik jeste 50 grama dnevno. Za muškarce je ova brojka nešto veća, samim tim jer su ‘gabaritniji’. Smatram da sir može da se koristi uz svaki obrok, ali postoji razlika u porcijama. Za doručak je dovoljno 50 grama, ako ga unosite za ručak onda je 100 grama dovoljno, a istu količinu možete da pojedete za večeru“, savetovala je nutricionistkinja.

Bez zdrave jetre, nema ni dobrog celokupnog zdravlja. Baš zato je jako važno voditi računa o ovom organu

