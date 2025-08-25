Čisti jetru i creva, a ne košta ni dinara: Poznati doktor otkrio prirodan način za eliminisanje otrova

Doktor Momčilo Matić otkrio je kako na prirodan način očistiti jetru i creva

Prof. dr Momčilo Matić upozorio je da svako ko duži vremenski period jede jaku, masnu hranu, trebalo bi da uradi čišćenje i detoksikaciju jetre.

Dr Matić je istakao da bi trebalo nakon obilnih obroka koje smo svi manje više imali u prethodnim danima da se ograničimo i da ne preterujemo u tome dugi vremenski period.

„Dva tri dana ako se opustimo neće nam ništa faliti, međutim, ko duže vremena jede lošu hranu, trebalo bi da uradi čišćenje i detoksikaciju jetre“, rekao je dr Matić.

Kako kaže, za to je najbolji čaj od maslačka, dodaje da je u njega dobro dodati i propolis, polen, đumbir u prahu, cimet i limun.

„To bi trebalo popiti ujutru pre doručka na prazan stomak, ali pre toga opet popiti čašu tople vode. Ona je odlična za detoksikaciju“, rekao je dr Matić.

Kako kaže, ta vode može biti bilo koja, čak i sa česme, samo da se ugreje, da bude topla.

„Pre svega treba uneti, čak dve čaše tople vode, kako bi očistila naš organizam“, rekao je dr Matić.

Istakao je da soda bikarbona takođe daje baznu reakciju, ali da je problem kod ljudi koji imaju visok krvni pritisak.

„Za detoksikaciju je najbitniji unos tečnosti i vode, to će najbolji rezultat dati našem organizmu“, rekao je dr Matić, prenosi Stil.

Za one koji žele da smršaju, umesto tople vode, doktor preporučuje hladnu, jer se duže zadržava u organizmu i pojačava osećaj sitosti.

