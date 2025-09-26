Čisti jetru i žučnu kesu, smanjuje gasove i nadimanje, i odlično pomaže da smršate: Pijte ovaj napitak na prazan stomak

Nadimanje je uobičajena pojava koja se može javiti iz različitih razloga. Obično je uzrokovano nakupljanjem gasova u digestivnom sistemu, što može biti rezultat navika u ishrani, problema sa varenjem, hormonalnih promena ili čak određenih zdravstvenih stanja.

Na sreću, postoje prirodni načini da se ublaži nelagodnost povezana sa nadimanjem.

Nedavno je na Instagram profilu @healthy.organic.vais objavljen recept za sok od tri sastojka koji ne samo da može pomoći u gubitku težine, već i smanjiti nakupljanje gasova. Tvrdi se da ovaj jednostavan napitak može potpuno očistiti organizam od toksina za samo nekoliko dana.

Prema rečima autora publikacije, pomenuti sok čisti jetru i žučnu kesu i podstiče varenje.

Sastojci su jednostavni:

maslinovo ulje

limunov sok

kajenski biber

Preporučljivo je piti sok na prazan stomak.

Recept za sok:

1 kašika maslinovog ulja

sok od jednog limuna

Pola kašičice kajenskog bibera

Sve sastojke dobro promešajte, pa popijte ujutru na prazan stomak. Preporučuje se konzumacija od ponedeljka do petka, sa pauzom tokom vikenda. Ciklus možete ponavljati do četiri nedelje za potpuno čišćenje organizma, ali mnogi ljudi već prve nedelje primećuju razliku u energiji.

Britanska nacionalna zdravstvena služba (NHS) takođe savetuje nekoliko praktičnih metoda za smanjenje nadimanja. Važno je da redovno vežbate da biste poboljšali varenje, a evo još nekoliko saveta:

Žvaćite sa zatvorenih usta da biste izbegli gutanje vazduha.

Pijte dovoljno vode tokom dana.

Jedite hranu bogatu vlaknima ako imate problema sa zatvorom.

Jedite manje, ali češće obroke umesto velikih porcija.

Masirajte stomak s desna na levo da oslobodite zarobljeni vazduh.

Ako nadutost traje duže od tri nedelje ili ne nestane nakon promene ishrane, preporučuje se poseta farmaceutu ili lekaru.

