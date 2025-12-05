Čisti jetru već za 1 dan – sve što vam treba je ovaj sjajni i jednostavni detoks

Čisti jetru veoma brzo a ima i mnoge druge benefite za organizam.

Masna jetra je problem koji sve češće pogađa ljude različitih životnih stilova. Iako je alkohol najpoznatiji neprijatelj jetre, opasnost od nakupljanja masnoće ne vreba samo kod alkoholičara. Sve više gojaznih osoba, trudnica i dijabetičara suočava se s ovim stanjem.

Kod alkoholičara preterano uživanje u piću menja način na koji telo razgrađuje i skladišti masnoće, a hronična pothranjenost često pogoršava situaciju. S druge strane, nealkoholna masna jetra javlja se kada masnoća nakupljena u jetri nije povezana s alkoholom – najčešće kod osoba s viškom kilograma, trudnica ili dijabetičara.

U suštini, masna jetra znači da se trigliceridi, oblik masnoće koji telo koristi za energiju i stvaranje ćelija, nagomilavaju unutar jetrenih ćelija zbog poremećaja u razgradnji masti. To može narušiti funkciju jetre i otežati njeno obavljanje osnovnih zadataka.

Pravilna ishrana je ključna za očuvanje zdravlja jetre. Dijeta ne samo da ubrzava oporavak kod već pogođenih, već i štiti organ, omogućavajući mu da se regeneriše i funkcioniše kako treba.

Jednodnevni detoks koji vam predlažemo savršen je način da jetri date odmor i očistite je od nakupljenih toksina – idealan tretman za sve koji žele da se pobrinu za zdravlje ovog vitalnog organa.

1. Nakon buđenja popiti čašu tople vode s isceđenim limunom i malo meda.

2. Popiti sveže pripremljen sok od šargarepe ili pojesti salatu od rendane mšargarepe i jabuke.

3. Doručak: činija mešane voćne salate s jednom kašikom raznih semenki ili frape od trešanja i pirinčanog mleka. Pojesti onoliko koliko je dovoljno da se osećate siti.

4. Pre užine popite čaj od maslačka i čašu ili više čaša vode.

5. Užina: sveže ceđeni voćni sok i integralni keks, ili salata od sirovog celera i šargarepe.

6. Ručak: veliki tanjir zelene salate ili salate od sirovog povrća, integralni pirinač kuvan na vodi s dodatkom povrća, jogurt. Ili povrtna čirba, kuvano povrće i riba, uz sok od jabuke.

7. Nakon ručka popiti čašu vode i čaj od maslačka.

8. Pre popodnevne užine popiti sveže pripremljen voćni ili povrtni sok.

9. Popodnevna užina: jedan od preporučenih čajeva uz mladi nemasni sir namazan na krišku integralnog dvopeka.

10. Pre večere pojesti jednu jabuku dobro opranu u toploj vodi.

11. Večera: povrtna čorba s malo ili bez soli, grilovana artičoka s kuvanom belom ribom i salata od mešanog povrća začinjena belim lukom, limunovim sokom i maslinovim uljem.

12. Nakon večere može se popiti čaj od maslačka.

13. Pre spavanja popiti još jednu čašu vode u kojoj je rastopljeno malo gline i lana.

Naravno, pored ovog jednodnevnog detoksa, ishranu bi trebalo u potpunosti prilagoditi tako da ne opterećuje već narušeno zdravlje jetre. Preporučuje se mediteranska dijeta, bogata voćem, povrćem, integralnim žitaricama i zdravim mastima, koja može značajno poboljšati zdravlje jetre.

(still.kurir.rs)

