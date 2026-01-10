Čisti krv i jetru, pomaže srcu, leči bubrege: Riznica zdravlja raste svuda oko nas, a svi misle da je običan korov

Biljka koja raste na livadama, travnjacima, uz puteve i kanale, česta je i u našim vrtovima. Maslačak je prava riznica zdravlja.

Mnogi misle da je običan korov, a zapravo je riznica zdravlja nadohvat ruke!

Biljka koja raste na livadama, travnjacima, uz puteve i kanale, česta je i u našim vrtovima. Mnogi je smatraju korovom koji je potrebno ukloniti. Ne znaju da je teškim bolesnicima i te kako potrebna i da je pravi dar prirode svima nama.

Svi delovi biljke – koren, cvet, stabljika i list – veoma su lekoviti i koriste se u narodnoj medicini za lečenje brojnih bolesti.

Maslačak (Taraxacum officinale) pripada porodici jezičastih glavonožaca, od kojih su brojne vrste izrazito lekovite, riznica zdravlja. U narodu je poznat i pod drugim nazivima. To su, na primer: mlečnjak, radić, žučna kesa, žumance, slatki zub, kajma, popino gumno, italijanska salata i dr.

Recepti od maslačka stimulišu sve žlezde i pojačavaju izlučivanje pljuvačne žlezde, žlezda želuca i creva, jetre, žučne kese i pankreasa.

Čajevi od lista i korena maslačka podstiču metabolizam i stimulativno deluju na zdrave organe za izlučivanje. Izbacuju višak supstanci iz tela.

Svi delovi biljke sadrže mlečni sok gorkog ukusa koji je zaslužan za rad bronhijalnih žlezda i pospešivanje iskašljavanja.

Biljka sadrži visok sadržaj kalijuma i fosfora, kalcijuma, gvožđa, natrijuma, kao i brojne vitamine (posebno vitamin C), eterično ulje, smolu, inulin, šećer, enzime, masne kiseline, sumpor i mnogo drugih lekovitih supstanci.

Maslačak se koristi za pravljenje čaja, tinkture, ulja i macerata. Od cvetova se pravi izvrstan sirup koji je u narodu poznat po isceljujućim svojstvima.

Načini upotrebe pojedinih delova maslačka

U rano proleće, dok u našim baštama još nema zelenog, lisnatog bilja, priroda nam nudi ovu lekovitu biljku. Izvrsna prolećna kura koja će pročistiti naš organizam od svih nakupljenih toksina nakon zime u kojoj nije bilo zelenog bilja.

Zato, prihvatimo ovaj dar i koristimo mlade listiće svakodnevno u obliku raznih salata (zelena, mešavina, kao dodatak krompir salati i sl.).

Svojim pročišćujućim dejstvom maslačak pomaže kod gihta i reume, natečene žlezde splasnu ako tri do četiri nedelje sprovodimo kuru sa stabljikama maslačka (dnevno se prožvaće pet – deset cvetnih stabljika). Stabljike deluju i kod nečistoća kože, lišajeva i osipa.

Dvonedeljna kura sa stabljikama maslačka pomaže slabim i bolesnim ljudima jačajući njihov organizam i oslobađajući ga od toksičnih supstanci.

Korenje maslačka sirovo ili osušeno koristi se za čaj koji pročišćava krv, pospešuje varenje, znojenje i mokrenje i deluje okrepljujuće.

(Jutarnji list)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com