Čisti organizam od svih toksina i parazita, ovaj jutarnji napitak smanjuje nadutost i apetit, preporodiće vas!

Jutarnji napitak od karanfilića, lana i jogurta čisti organizam od svih toksina i parazita, preporodiće vas, a skida i kilograme.

Jedan jutarnji napitak od samo tri sastojka, lana, karanfilića i jogurta, i koji se brzo pravi bukvalno će preporoditi vaš organizam. Smanjuje nadutost i čisti organizam od svih otrova i parazita.

Kada je organizam očišćen od parazita i toksina, sve bolje funkcioniše, pa i imunitet koji nam je naročito važan tokom sezone gripa i prehlada.

Postoji jedan jednostavan napitak od samo tri sastojka koji se brzo pravi, a bukvalno će preporoditi vaš organizam.

Čisti organizam kao rukom. Oslobodiće vas svih vrsta parazita, smanjiti toksine u organizmu, kao i apetit, a većina ljudi koji su ga probali otkrivaju da im je snizio želju za slatkišima i testom. Naravno, sa svim ovim uticaće i na smanjenje vaše telesne težine.

Sastojci:

2 supene kašike lana

1 kafena kašičica karanfilića

2 dl jogurta

Samleti lan i karanfilić,dodati jogurt i sve zajedno izmiksati, pa taj napitak popiti.

Ovaj napitak pijte svakog jutra tri dana zaredom, pa napravite pauzu od isto tri dana.

Zatim ponovo pijte naredna tri dana. Ne bi trebalo da koristite duže od mesec dana, a za to vreme creva će se u potpunosti očistiti od parazita.

I dovoljno je da to primenjujete dva, tri puta godišnje.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com