Crna limunada čisti creva, topi salo i briše godine – pravi se kao obična, ali 1 sastojak pokreće čudo

Stručnjaci tvrde: crna limunada podmlađuje kožu i snižava holesterol

Sve više ljudi širom sveta okreće se ovom neobičnom, ali moćnom napitku – crnoj limunadi, detoks bombi koja obećava više od običnog osveženja. Njena tajna? Kombinacija aktivnog uglja i limuna, koja deluje kao prirodni čistač organizma.

Crna limunada ne samo da pomaže u eliminaciji toksina, već ubrzava sagorevanje masnih naslaga, posebno u predelu stomaka, i podstiče zdravu probavu. Aktivni ugalj upija štetne materije iz creva, smanjuje nadutost i poboljšava opšte stanje kože, dok limun dodatno pojačava njegovo dejstvo zahvaljujući visokom sadržaju vitamina C i antioksidanasa.

Rezultat? Osvežen organizam, čistija koža i niži nivo holesterola – sve to u jednoj čaši crne limunade.

Sastojci:

4 čaše vode

dve kašike svežeg soka od limuna

dve kašike aktivnog ugljena (jedna tableta)

Promešajte e sve sastojke i po želji dodajte još limuna.

Napitak poslužite hladan.

Stručnjaci tvrde da ovaj napitak podmlađuje kožu i smanjuje nivo holesterola.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com