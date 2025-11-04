Crna limunada čisti creva, topi salo i briše godine – pravi se kao obična, ali 1 sastojak pokreće čudo

Stručnjaci tvrde: crna limunada podmlađuje kožu i snižava holesterol
Sve više ljudi širom sveta okreće se ovom neobičnom, ali moćnom napitku – crnoj limunadi, detoks bombi koja obećava više od običnog osveženja. Njena tajna? Kombinacija aktivnog uglja i limuna, koja deluje kao prirodni čistač organizma.
Crna limunada ne samo da pomaže u eliminaciji toksina, već ubrzava sagorevanje masnih naslaga, posebno u predelu stomaka, i podstiče zdravu probavu. Aktivni ugalj upija štetne materije iz creva, smanjuje nadutost i poboljšava opšte stanje kože, dok limun dodatno pojačava njegovo dejstvo zahvaljujući visokom sadržaju vitamina C i antioksidanasa.
Rezultat? Osvežen organizam, čistija koža i niži nivo holesterola – sve to u jednoj čaši crne limunade.
Sastojci:
- 4 čaše vode
- dve kašike svežeg soka od limuna
- dve kašike aktivnog ugljena (jedna tableta)
Promešajte e sve sastojke i po želji dodajte još limuna.
Napitak poslužite hladan.
Stručnjaci tvrde da ovaj napitak podmlađuje kožu i smanjuje nivo holesterola.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com