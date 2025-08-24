Crna limunada čisti creva, topi salo i podmlađuje: Pravi se kao obična, a 1 sastojak daje joj moć!

Stručnjaci tvrde da ovaj napitak podmlađuje kožu i smanjuje nivo holesterola
Crni napitak postaje veoma popularan širom planete jer je efikasan u izbacivanju toksina, sagorevanju masnih naslaga oko stomaka i čišćenju creva.
Glavni njen sastojak je aktivni ugalj, koji čisti creva, smanjuje nadutost, ali u kombinaciji sa limunom on je i najdelotvorniji.
Sastojci:
- 4 čaše vode
- dve kašike svežeg soka od limuna
- dve kašike aktivnog ugljena (jedna tableta)
Promešajte e sve sastojke i po želji dodajte još limuna.
Napitak poslužite hladan.
Stručnjaci tvrde da ovaj napitak podmlađuje kožu i smanjuje nivo holesterola.
