Crna limunada je svetski hit: Ne samo da je zdrava, već se od nje i mršavi! Napravite je i vi

Limunada je dobra, ali crna limunada je nešto mnogo bolje! Ovaj svetski hit je najbolji napitak za detoks i uživanje. Pravićete je svaki dan!

Crna limunada je ne samo najzdraviji, već i najukusniji napitak koji ćete od sada želeti da pijete svakog dana.

Ovih dana ste sigurno primetili na društvenim mrežama crni napitak koji je opisan kao limunada. Nije greška, zaista je reč o limunadi, ali ona u sebi sadrži aktivni ugalj napravljen od kokosove kore i drveta, koji tom piću daje neobičnu crnu boju.

Kako aktivni ugalj pomaže u detoksu i mršavljenju?

Ključ uspeha crne limunade leži u aktivnom uglju, koji nije običan ugalj, već supstanca sa ogromnom poroznom površinom. On deluje kao magnet: u telu se ne vari, već prolazi kroz digestivni trakt i vezuje za sebe sve toksine, hemikalije i otpadne materije, pre nego što se izbaci iz organizma.

Ova sposobnost vezivanja pomaže u detoksikaciji, olakšava rad jetre i creva, te ubrzava metabolizam, što direktno pomaže u borbi protiv kilograma. Zato je ovo savršeno rešenje i za jutro nakon „burnog“ vikenda!

Evo kako da je napravite:

Ovaj napitak je odličan za detoksikaciju organizma i gubitak kilograma, a dobro će vam doći i nakon burnog noćnog provoda.

Osim aktivnog uglja koji možete kupiti u mnogim apotekama, za crnu limunadu vam je potrebna i voda, sok od limuna ili limete i zaslađivač poput meda ili javorovog sirupa.

Kada je najbolje piti crnu limunadu?

Da biste maksimalno iskoristili detoks potencijal, obratite pažnju na vreme konzumacije. Idealno je piti crnu limunadu ujutru, na prazan želudac. Aktivan ugalj treba da deluje nesmetano, pa se preporučuje da je konzumirate barem sat vremena pre doručka, ili dva sata pre i posle uzimanja bilo kakvih lekova, suplemenata ili vitamina.

Ako je koristite kao oporavak od mamurluka, popijte je pre spavanja i ujutru. Nikada je nemojte piti uz obrok!

