Crna limunada najbolje topi salo sa stomaka: Veoma je slična kao i obična, ali 1 neobičan sastojak je ipak ključan

Tajna je jedan neobičan sastojak.

Crni napitak postaje veoma popularan širom planete jer je efikasan u izbacivanju toksina, sagorevanju masnih naslaga oko stomaka i čišćenju creva.

Glavni njen sastojak je aktivni ugalj, koji čisti creva, smanjuje nadutost, ali u kombinaciji sa limunom on je i najdelotvorniji.

Sastojci:

4 čaše vode

dve kašike svežeg soka od limuna

dve kašike aktivnog ugljena (jedna tableta)

Promešajte sve sastojke i po želji dodajte još limuna.

Napitak poslužite hladan.

Stručnjaci tvrde da ovaj napitak podmlađuje kožu i smanjuje nivo holesterola.

