Ovaj napitak lekari preporučuju za zdravlje mozga, srca i creva: Daje bolju energiju od kafe

Crni čaj daje više energije od kafe i čuva mozak, srce i creva. Saznajte koliko šolja dnevno treba da pijete i koju grešku da izbegnete.

Ako vam treća kafa dnevno donosi više nervoze nego fokusa, možda je vreme da preispitate navike. Crni čaj, u količini od dve do tri šolje dnevno, pružiće vam energiju koja vas neće „izbaciti iz stroja“ niti izazvati neprijatno podrhtavanje ruku.

Tajna nije u marketinškim trikovima, već u jednostavnoj hemiji: spoj kofeina i aminokiseline L-teanin. Dok vas kofein razbuđuje, L-teanin smiruje nervni sistem.

Rezultat je bistar um i stabilan fokus, bez onog poznatog osećaja uznemirenosti koji nas obično sustigne oko jedanaest pre podne.

Zašto crni čaj razbuđuje bolje od kafe

Kafa udari naglo i podjednako naglo padne. Crni čaj umesto kafe radi sporije i ravnomernije, jer L-teanin usporava upijanje kofeina.

Jedna šolja ima otprilike 40 do 70 miligrama kofeina, dakle upola manje od espresa. Zato vam srce ne lupa, a glava ostaje bistra duže.

Ljudi koji loše spavaju posle podnevne kafe često bez problema popiju čaj u tri popodne.

Šta crni čaj radi mozgu i crevima

Polifenoli iz fermentisanog lista hrane korisne bakterije u crevima. Ta ista mikroflora utiče na raspoloženje i varenje više nego što većina nas misli.

L-teanin pritom podiže alfa moždane talase, ono stanje opuštene koncentracije koje imate kad čitate dobru knjigu.

Najveći problem nije kofein, problem je što ljudi piju kafu na prazan stomak i onda krive čaj za nervozu.

Koliko crnog čaja dnevno ima smisla

Dve do četiri šolje dnevno je razuman okvir za odraslu osobu. Preko toga kofein počinje da smeta snu i upija manje gvožđa iz hrane. Zato čaj ne pijte uz parče mesa ili uz pasulj, nego sat vremena posle obroka.

Trudnice i osobe sa anemijom neka pre svega pitaju lekara, jer kod njih granica nije ista.

U velikoj britanskoj studiji na pola miliona ljudi, objavljenoj u časopisu „Annals of Internal Medicine“, istraživanje o vezi crnog čaja i smrtnosti pokazalo je da oni koji piju dve i više šolja dnevno imaju blago manju ukupnu i kardiovaskularnu smrtnost.

Reč je o povezanosti, ne o čarobnom napitku. Ako imate pritisak ili problem sa srcem, čaj je dodatak, a ne zamena za terapiju.

Greška zbog koje crni čaj postane gorka voda

Predugo kuvanje. Ostavite kesicu pet minuta u ključaloj vodi i dobićete gorčinu od tanina koja steže jezik. Pravo vreme je dva do tri minuta na vodi od oko 90 stepeni, dakle malo ohlađenoj posle ključanja.

Mleko ublažava gorčinu, ali delom vezuje polifenole, pa ako vam je čaj zbog zdravlja, popijte ga čist ili sa malo limuna. Limun usput pomaže telu da bolje iskoristi te korisne sastojke.

Probajte nedelju dana da jutarnju drugu kafu zamenite šoljom crnog čaja i obratite pažnju na popodne.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

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