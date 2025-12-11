Crni luk je ultrazdrava namirnica, ali ako imate ove tegobe nemote da ga jedete

Ova ultrazdrava namirnica može i da našteti zdravlju. Crni luk se nikako ne preporučuje ljudima koji imaju pankreatitis, gastritis ili čir.

Crni luk jedna je od najzdravijih namirnica. Sadrži vitamine i minerale i moćno je sredstvo u borbi protiv virusa…

Međutim, i pored svih ovih prednosti, crni luk nekim ljudima može ozbiljno da pogorša zdravstveno stanje.

Ova namirnica je niskokalorična (100 grama sadrži samo 40 kalorija), što je čini idealnom za sve one koji žele da doteraju figuru. Izuzetno je bogata vitaminima B i askorbinskom kiselinom.

Osim toga, luk sadrži puno fitoncida, aktivnih supstanci koje sprečavaju aktivan rast bakterija i virusa. Ovo povrće normalizuje rad digestivnog trakta, blagi je diuretik i eliminiše toksine.

Crni luk je važan za stvaranje krvi – recimo, sadrži kobalt, koji je uključen u vitamin B12, a koji je je zaslužan za stvaranje eritrocita, preradu holesterola i vitamina D. Luk obiluje silicijumom, koji je neophodan za krvne sudove, kosti, zdravlje kose.

Nikako se ne preporučuje osobama kojima je dijagnostikovan pankreatitis, gastritis ili peptičnki ulkus želuca (čir).

U tim slučajevima se potpuno isključuje svež crni luk jer povećava kiselost u želucu. S druge strane, ako se prodinsta ili kuva, onda je dozvoljen jer ne pogoršava ove probleme, ali, naravno, u umerenim količinama.

