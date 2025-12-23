Čudesan napitak i moćan prirodni klistir, izbacite toksine i očistite debelo crevo  za samo 2 dana

Napitak koji čisti debelo crevo kao četkom, uklanja toksine iz jetre i bubrega, poboljšava probavu i vraća energiju.

Proces detoksikacije može se završiti za jedan vikend. Čudesni napitak od ove mešavine je moćan prirodni klistir. Izbacićete sve otrove iz organizma ako ga pijete samo 2 dana.

Digestivni sistem je jedna od najčešćih „boljki“ savremenog čoveka. Da bi debelo crevo bolje obavljalo svoje funkcije, neophodno je održavati njegovo normalno stanje. Jednostavan domaći recept će pomoći u tome.

Sasvim je moguće očistiti debelo crevo i eliminisati neprijatnost kod kuće. Proces detoksikacije može se završiti za jedan vikend uz pomoć prirodnih proizvoda.

Kako očistiti debelo crevo sa jabukom, morskom soli, đumbirom i limunom?

Zagrejte 100 ml vode. Zatim sipajte vodu u čašu, pa dodajte pola kašičice morske soli i promešajte. U tu slanu vodu dodajte pola čaše prirodnog soka od jabuke, kašičicu rendanog đumbira i 2 kašike limunovog soka. Promešajte i dobićete moćan prirodni klistir.

Veoma je važno da tog dana pazite šta jedete. Preporuka je da konzumirate dinstano povrće, ribu, a slatkiše i testenine da preskočite. Tokom dana potrebno je da popijete najmanje 6 čaša mlake vode.

Morska so pomaže telu da se brže oslobodi toksina i poboljša funkcionisanje digestivnog sistema. Jabuka, đumbir i limun stimulišu debelo crevo, štite ga od štetnih toksina i sprečavaju nadimanje.

Ovaj metod čišćenja debelog creva je bezbedan i efikasan, ali konsultujte lekara ako se ne osećate dobro ili imate alergije. Trudnice bi se takođe trebale savetovati sa lekarom.

(Krstarica)

