Čudotvorna supa koja podiže imunitet: Prehlada nestaje za čas, a zdravlje jača svakim zalogajem

Snaga prirode! Ova čudotvorna supa sa batatom i đumbirom tera viruse – podiže imunitet i leči prehladu za tren oka.

Seme korijandera se koristi kao začin i dodatak mnogim jelima, a poznat je po višestrukim pozitivnim dejstvima na ljudsko zdravlje. Pored korijandera, đumbir je takođe odličan saveznik u borbi protiv gripa.

Upravo zato rešili smo da vam otkrijemo recept za čudotvornu supu koja će podići vaš imunitet i pomoći mu da se snažno bori protiv bakterija i virusa tokom zimske sezone, kada je potrebno preventivno unositi što veći broj vitamina i antioksidanata.

Za pripremu je potrebno da odvojite samo 20 minuta, a zdravlje vam se jača svakim zalogajem!

Sastojci:

1 kašika maslinovog ili kokosovog ulja

1 glavica crnog luka, očišćena i iseckana

1 kašika semenki komorača

1 veliki koren đumbira, očišćen i iseckan

3 čena belog luka, očišćenog i iseckanog

4 krompira – batata, srednje veličine (oko 800 gr), očišćenog i iseckanog na komadiće

½ kašike ljute papričice

sok od jednog limuna

200 gr zelja, spanaća ili blitve

rukohvat korijander, prethodno iseckanog

malo soli

Priprema:

Sipajte ulje u šerpu i zagrejte ringlu na srednju temperaturu. Potom dodajte crni luk, malo soli i dinstajte oko 10 minuta, sve dok luka ne omekša. Potom u šerpu sipajte seme komorača, đumbir i beli luk i kuvajte još tri minuta.

Sada dodajte slatki krompir i litar ključale vode. Sačekajte da provri, a zatim ostavite da se sve zajedno krčka još 20 minuta, odnosno dok slatki krompir ne omekša.

Sklonite supu sa ringle i umešajte ljutu papričicu, po svom ukusu, dodajte je malo po malo. Potom sipajte sok od limuna, dodajte zelje, spanać ili blitvu (po izboru) i mešajte sve dok ne bude skroz kuvano. Dodajte korijander i na kraju sve dobro izmešajte da se smesa lepo sjedini.

Kako da supu prilagodite svom ukusu

Iako je recept moćan, ovu čudotvornu supu možete lako prilagoditi kako bi vam uvek bila ukusna i zanimljiva, osiguravajući da je redovno konzumirate:

Za jači ukus : Ako želite intenzivniji, „lekovitiji“ ukus, povećajte količinu đumbira i belog luka. Možete ih izblendati na kraju, umesto da ih samo iseckate.

: Ako želite intenzivniji, „lekovitiji“ ukus, povećajte količinu đumbira i belog luka. Možete ih izblendati na kraju, umesto da ih samo iseckate. Za kremastiju teksturu : Koristite štapni mikser da potpuno izblendate supu na kraju. Dodavanje jedne kašike kokosovog mleka prilikom blendanja daće joj puniju, egzotičnu teksturu.

: Koristite štapni mikser da potpuno izblendate supu na kraju. Dodavanje jedne kašike kokosovog mleka prilikom blendanja daće joj puniju, egzotičnu teksturu. Dodatak proteina : Ako želite da supa zameni ceo obrok, dodajte šaku kuvane leće, ili pilećeg mesa (odlično za borbu protiv prehlade) prilikom krčkanja.

: Ako želite da supa zameni ceo obrok, dodajte šaku kuvane leće, ili pilećeg mesa (odlično za borbu protiv prehlade) prilikom krčkanja. Alternativa limunu: Umesto limunovog soka, koristite sok od jedne veće narandže. Ona će dodati slatkoću i veliku dozu vitamina C, a istovremeno će umiriti ljutinu ljute papričice.

Konačno, došao je red da u vašu kuhinju uđe čudotvorna supa koja je istinski prirodni lek. Kombinacija korijandera, đumbira i batata čini ovaj obrok savršenom zimskom zaštitom. Probajte ovo kulinarsko čudo već danas i ojačajte zdravlje svakim zalogajem.

