Čuva i mozak i srce, dobro za zdravlje creva: Nutricionisti tvrde da je ovo najzdravije voće koje možete da pojedete

Kad god posegnete za komadom voća umesto za ultra-prerađenim slatkim poslasticama, učinili ste veliku stvar za svoje zdravlje. Voće je prirodni slatkiš, a za razliku od bombona i čokolade koje ćete naći na kasi, naučno je dokazano da njegovo redovno uključivanje u ishranu koristi zdravlju na mnogo načina, piše Yahoo.

Iako je uključivanje bilo kojeg voća u vašu ishranu korisno, postoji jedno voće za koje registrovani dijetetičari kažu da je najzdravije od svih. Registrovani dijetetičari Elisija Kartlidž i Kristi Rut slažu se da iako svo voće ima nutritivne prednosti, borovnice su najzdravije. „Ako njihova upečatljiva boja nije dovoljna, borovnice se nalaze visoko na listi najzdravijeg voća jer su prepune raznih hranljivih materija – pre svega antocijana i polifenola, koji su moćne fitokemikalije“, kaže Rut.

Kartlidž se slaže, rekavši da se pokazalo da antocijanini u borovnicama smanjuju upale u mozgu, kao i da podržavaju pamćenje, spoznaju i raspoloženje. To ih čini odličnom hranom za zdravlje mozga. Antioksidansi u borovnicama su takođe dobri za zdravlje kardiovaskularnog sistema. Naučna istraživanja pokazuju da je redovna konzumacija borovnica povezana sa smanjenim rizikom od srčanih oboljenja, kao i održavanjem zdrave telesne težine i smanjenjem rizika od dijabetesa tipa 2.

Kartlidž kaže da su borovnice takođe dobre za zdravlje creva. „Fitohemikalije koje se nalaze u borovnicama služe i kao hrana za korisne bakterije u crevima, dok njihov sadržaj vlakana dodatno poboljšava njihove kvalitete za creva“, objašnjava ona, dodajući da borovnice takođe sadrže vitamin C i mangan (oboje podržavaju imunološko zdravlje) i su odlični izvori vitamina K (koji podržava zdravlje kostiju).

Uz sve ove prednosti, lako je shvatiti zašto je ovo malo i moćno voće na vrhu. Ali drugo voće je takođe prepuno nutritivnih prednosti. Registrovani dijetetičar i osnivač Rooted Vellnessa, Sara Ruven, kaže da su jabuke među najzdravijim voćem jer su, kao i borovnice, pune vlakana, vitamina C i polifenola (vrsta antioksidansa). Ruven ukazuje na naučna istraživanja koja pokazuju da redovno jedenje dve jabuke dnevno može pomoći u smanjenju LDL holesterola, što ga čini hranom koja je zdrava za srce.

„Vlakna u jabukama takođe mogu usporiti pražnjenje želuca, što se pokazalo korisnim za gubitak težine i gojaznost“, kaže Ruven, dodajući da je još jedna prednost jabuka to što ih je lako jesti u pokretu. Kartlidž i Rut se slažu da su jabuke među najzdravijim voćem. „Istraživanja pokazuju da pojedincima koji svakodnevno konzumiraju jabuku treba manje lekova na recept“, kaže Kartlidž.

Jagode su još jedna hrana koja je na vrhu Rutine liste najzdravijeg voća. „Ove bobice u obliku srca su odličan izvor vlakana i raznih vitamina i minerala, uključujući vitamin C, zajedno sa raznim bioaktivnim jedinjenjima za koja se pokazalo da igraju ulogu u promociji ljudskog zdravlja i prevenciji bolesti“, objašnjava ona.

Ako ste ljubitelj lubenica, imate sreće. Kartlidž kaže da je ovo još jedno od zdravijih voća koje možete jesti. Pošto se prvenstveno sastoji od vode, ona ističe da je jedenje lubenice odličan način da ostanete hidrirani. „Prepuna likopena, prirodnog antioksidansa, kao i vitamina A, vitamina C i raznih antioksidanata, lubenica igra važnu ulogu u promociji zdravlja kože“, objašnjava ona, dodajući da naučna istraživanja pokazuju da je redovna konzumacija lubenice povezana sa smanjenim rizik od srčanih bolesti i dijabetesa.

Vredi ponoviti da svi plodovi imaju hranljivu vrednost. Dakle, ako želite da uključite više voća u svoju ishranu, jednostavno izaberite voće koje najviše volite, bilo da su to banane, kivi, kupine ili bilo koje drugo voće. Ali ako želite što zdravije voće, posegnite za šakom borovnica.

