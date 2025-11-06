Jedemo često ovo jelo, a izgleda da bi trebalo još češće.

Čuveni dokor tvrdi – jedno omiljeno srpsko jelo najbolje topi salo oko stomaka.

Ljudi koji redovno jedu pasulj imaju manji obim struka i čak 22 procenta manji rizik od gojaznosti.

Čak i za one koji redovno vežbaju, ponekad je veoma teško da se oslobode masnih naslaga na stomaku i bokovima.

Često se kaže da se „ravan stomak stvara u kuhinji“, pa nailazimo na savete o namirnicama koje bi trebalo izbegavati. Međutim, poznata dijetetičarka i autorka Sintija Sas smatra da je ključ u pažljivom biranju svakodnevne ishrane.

„Kada jedete pravu vrstu namirnica, to vam može pomoći da brže izgubite masne naslage,“ izjavila je u intervjuu za „Today“.

A koja namirnica je najbolji saveznik za ravan stomak? Prema mišljenju Sintije, to je – pasulj.

„Ukoliko zavolite pasulj, on vam može pomoći da izgubite kilograme i smanjite stomak,“ rekla je Sas i dodala da ljudi koji redovno jedu pasulj imaju manji obim struka i čak 22 procenta manji rizik od gojaznosti.

S njom se slaže i poznati američki kardiolog i televizijska ličnost dr Mehmet Oz.

„Pasulj je bogat rastvorljivim vlaknima, koja podstiču dobre bakterije u crevima i tako smanjuju upalu povezanu sa masnim naslagama na stomaku,“ izjavio je dr Oz, preporučujući da se mala količina pasulja (otprilike jedna šoljica) uvrsti u svaki obrok – čak i doručak!

Možda zvuči neobično, ali zapravo nije tako teško – pasulj možete dodati u salate i čili ili, na primer, napraviti ukusne mafine od leblebija, prenosi Avaz.ba.

