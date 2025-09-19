Čuveni lekar razbio poznati mit o mleku, kaže da je to zabluda u koju verujemo ceo život

Doktor Karan Radž proslavio se deljenjem saveta i razbijanjem mitova na TikToku, a jedan od od njegovih postova mnoge je iznenadio.

Naime, dr Radž tvrdi da ispijanje mleka nema nikakve veze s jačanjem kostiju!

“Zbog prekomernog konzumiranja mleka odrasli mogu da pate od nadutosti ili proliva, a nikako ne jačaju kosti”, rekao je te dodao da, nakon što završi period dojenja, čovek više ne može da vari laktozu tako lako, a mleko je puno tog šećera.

“Definitivno nećete ojačati kosti, nema šanse. To je laž u koju verujete ceo život”, poručio je.

