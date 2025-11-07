Čuveni srpski doktor tvrdi da je ovo povrće najbolje za žensko zdravlje i oči, ima i antikancerogeni potencijal

Da je ovo starinsko povrće popularno u svetu svedoči činjenica da je Njujork tajms svrstao među najzdravije i najskuplje namirnice

Kako je reč o povrću koje je dostupno tokom cele godine, uglavnom su se njom prehranjivali siromašni, jer je to jedino što su mogli da nađu u prirodi.

Međutim, ono što malo ljudi zna jeste da se raštan, ili negde poznat kao raštika, smatra se jednom od najzdravijih biljaka.

Za raštan, još uvek ne toliko popularno povrće kod nas, istraživanja kažu da je jedna od najzdravijih namirnica na svetu. Može se naći tokom cele godine ali je baš u ovo vreme, s jeseni ka zimi, najukusniji. Brojne su njegove zdravstvene koristi i razlozi zašto bi trebalo da ga uključimo u ishranu više puta nedeljno

Razlike između zelja, kupusa i raštana: Koristi za fetus i riznica vitamina

Profesor dr Vojislav Perišić, gastroenterolog, dobar je poznavalac kvaliteta raštana, načina pripreme, potencijalnih koristi za zdravlje. Zato i apeluje da bi bilo dobro da ga uvrstimo kao redovan deo jelovnika.

– Postoji razlika u hemijskom sastavu između zelja, kupusa i raštana. U raštanu se dominantno nalaze folati, pa se zato pre svega savetuje trudnicama, za koje je folna kiselina neverovatno važna. Od nje zavisi zdravlje ploda. Budućim majkama se čak preporučuje da raštan jedu tri puta nedeljno. Dalje, sadrži više vitamina C nego kupus i ima bolji biohemijski profil, sa dosta vitamina A i E – kaže profesor Perišić za eKlinika portal.

Raštan je odličan za zdravlje očiju i varenje

Naš sagovornik naglašava da su u raštanu i dve supstance koje dokazano odlično deluju na retinu, odnosno nervne ćelije retine – zeaksantin i lutein. Raštan je, prema njegovim rečima, odličan za probavu i osobe koje ga konzumiraju redovno najverovatnije neće imati probleme sa zatvorom. Gastroenterolog Perišić posebno naglašava da je značajan antikancerski potencijal raštana, koji je dokazan i u istraživanjima.

Kako se sprema raštan:

Cilj je zadržati maksimum zdravstvenih potencijala i korisnih sastojaka. Stabljika raštana nešto je svetlija (belja) i deblja od, na primer, zelja. Njegovi listovi gorče, pa se mora pripremiti tako da se iz njih izvuče gorčina, a da se ne unište korisni sastojci.

Dr Perišić kaže da bi stabljika i listovi trebalo da se iseku na rezance pre nego što raštan „poparimo“ i konačno, počnemo sa kuvanjem.

Zašto je raštan dobar za žene i žensko zdravlje?

Koeficijent apsorpcije gvožđa i folata je veći kod raštana nego kod zelja i kupusa, čak i koprive. A poznato je, podseća profesor, da kopriva i raštan imaju najveće koeficijente apsorpcije hemijskih supstanci ako govorimo o hrani.

Raštan je izuzetno poželjan u ženskoj ishrani jer žene često gube gvožđe kroz mesečni ciklus, ali to nije sve – bogatstvo flavonoidima čini ga idealnom namirnicom za žensko zdravlje.

– Istraživanja pokazuju da žene imaju 40 odsto manje šanse da dobiju rak jajnika ukoliko unose dovoljne količine flavonoida. Dame koje jedu raštan imaju bolji tranzit hrane, neće imati probleme sa opstipacijom. Dalje, imaju više antikancerskih supstanci u vaginalnom sekretu, pa ako dođe do metaplazije, ove antikancerske supstance koče metaplaziju. Znači metaplazija, diferencijacija i maligna proliferacija. Zanimljivo jeste da je prestižni New York Times raštan uvrstio među najzdravije i najskuplje namirnice. Kod nas je još uvek pristupačan po ceni, pa to treba iskoristiti – predlaže prof. dr Perišić za eKlinika portal.

„Njujork Tajms“ o raštanu

Da je ovo starinsko mediteransko povrće popularno u svetu svedoči činjenica da je prestižni Njujork tajms raštan svrstao među najzdravije i najskuplje namirnice za koju će zbog njenih izuzetnih nutritivnih i lekovitih svojstava obožavaoci izdvojiti i do sto dolara. Na američkim jelovnicima pravi bum doživela je ova biljka u poslednjih deset godina, a kao neizostavan deo jelovnika preporučuju je brojni stručnjaci. Ali pomalo zaboravljeni raštan vraća se i u naše restorane.

