Cvekla čisti toksine, snižava holesterol, ali nikad ne smete je da je kombinujete sa ovom super namirnicom

Cvekla čisti toksine, snižava holesterol, ali nikad ne smete je da je kombinujete sa belim lukom i majonezom. Kombinacija cvekle i belog luka prilično je opasna, smatra poznati doktor.

Cvekla od minerala sadrži gotovo sve: kalcijum, kalijum, natrijum, fosfor, magnezijum, gvožđe, fluor, mangan, bakar, jod, sumpor, litijum, stroncijum, brom…

Obiluje i vitamina, a najprisutniji su vitamin B1, B2, C, kao i izuzetno redak vitamin u biljnim namirnicama, B12. Dobra je za rad jetre, ubrzava metabolizam, pa se preporučuje onima koji žele da smršaju, a ima samo 40 kalorija u 100 grama.

Zahvaljujući antioksidansima, redovna konzumacija sveže cvekle uklanja toksine iz organizma, a snižava i holesterol. Osim toga, ovo povrće pomaže u normalizaciji menstrualnog ciklusa, jačanju kostiju i zglobova, poboljšanju aktivnosti kardiovaskularnog sistema, obnavljanju ćelija jetre, poboljšanju vida…

Ipak, ruski lekar Mihail Kutušov upozorava da cvekla u nekim slučajevima može biti i štetna.

„Zbog velike količine hlora u sastavu, prekomerna potrošnja cvekle može izazvati iritaciju sluzokože, trnce i upalu grla. Ako osećaj pečenja ne nestane duže vreme, to znači da je došlo do alergijske reakcije. Mogu se pojaviti osipi, oticanje respiratornih organa, limfni čvorovi se mogu povećati, čak se i groznica može javiti“, rekao je on. Istakao je u kojoj kombinaciji je posebno štetna.

„Bolje je da se uzdržite od svima omiljene salate: cvekle sa belim lukom i majonezom. Neću ovde govoriti o štetnosti sosa, o tome se mnogo pisalo, ali kombinacija cvekle i belog luka je prilično opasna, jer značajno povećava opterećenje srca“, tvrdi doktor Kutušov.

On je istakao da osobe koje boluju od ozbiljnih bolesti gastrointestinalnog trakta, bubrežne insuficijencije i kamena u bubregu treba da budu oprezni sa unosom cvekle. Osobe sklone dijareji moraju da vode računa takođe. Osim njih, cveklu treba u umerenim količinama da konzumiraju osobe sa niskim pritiskom jer ona utiče na smanjenje krvnog pritiska.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com