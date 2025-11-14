Cvekla i beli luk su opasna kombinacija, upozorava poznati lekar: Evo ko ne bi smeo ni da je okusi

Cvekla i beli luk mobu da budu veoma štetni za zdravlje upozorava ruski lekar. Ako imate ove tegobe ne bi smeli da ih okusite.

Cvekla i beli luk su opasna kombinacija, upozorava poznati ruski lekar Mihail Kutušov. Osobe koje boluju od bolesti gastrointestinalnog trakta, bubrežne insuficijencije i kamena u bubregu. Takođe i oni koji su skloni dijareji moraju da budu oprezni. Osim toga cvekla utiče na smanjenje krvnog pritiska. Bolje je da se uzdržite od svima omiljene salate.

Mnogi odavno znaju koliko je cvekla zdrava i da je prepuna gvožđa. Ona, takođe, sadrži i antioksidanse, pa tako redovnom konzumacijom ovog povrća pomažete u uklanjanju toksina iz organizma.

Sveža cvekla pomaže i u snižavanju holesterola, ali i u normalizaciji menstrualnog ciklusa. Jača kosti i zglobove, a dobra je i u poboljšanju aktivnosti kardiovaskularnog sistema, obnavljanju ćelija jetre i poboljšanja vida.

Zbog čega je cvekla u nekim slučajevima štetna

Međutim, ruski lekar Mihail Kutušov upozorava da cvekla u nekim slučajevima može biti i štetna.

– Zbog velike količine hlora u sastavu, prekomerna potrošnja cvekle može da izazove iritaciju sluzokože, trnce i upalu grla. Ako osećaj pečenja ne nestane duže vreme, to znači da je došlo do alergijske reakcije. Mogu da se pojave osipi, oticanje respiratornih organa, limfni čvorovi mogu da se povećaju, čak može da se javi i groznica – rekao je on i istakao u kojoj kombinaciji je posebno štetna, prenose mediji.

– Bolje je da se uzdržite od svima omiljene salate: cvekla i beli luk sa majonezom. Neću ovde govoriti o štetnosti sosa, o tome se mnogo pisalo, ali kombinacija cvekle i belog luka je prilično opasna, jer značajno povećava opterećenje srca – tvrdi doktor Kutušov.

On je istakao da osobe koje boluju od ozbiljnih bolesti gastrointestinalnog trakta, bubrežne insuficijencije i kamena u bubregu. I oni koji su skloni dijareji treba da budu oprezni sa unosom cvekle. Takođe, cveklu treba u umerenim količinama da konzumiraju osobe sa niskim pritiskom, jer ona utiče na smanjenje krvnog pritiska.

Tokom termičke obrade većina voća i povrća gubi vitamine i korisna svojstva, a ni cvekla nije izuzetak: tokom procesa kuvanja količina vitamina C, kao i B5 i B9 se smanjuje gotovo na nulu. Sveža cvekla ima manje kalorija i nešto manje jednostavnih ugljenih hidrata, pa onima koji brinu o liniji bolje da izaberu ovu opciju.

