Nije potrebno kuvanje: Ovo je tajna super ukusne i zdrave cvekle

Priprema cvekle iz rerne je mnogo jednostavnija nego što mislite…

Cvekla je povrće bogato hranljivim materijama, ali mnogi je smatraju zahtevnom za pripremu zbog dužeg vremena kuvanja. Međutim, postoji jednostavan način da je pripremite bez kuvanja, a da zadrži sve svoje nutritivne vrednosti i bogat ukus.

Kako pripremiti cveklu bez kuvanja

Priprema pečene cvekle je jednostavna i ne zahteva mnogo vremena:

Zagrejte rernu na 200°C.

Operite cveklu temeljno, bez ljuštenja.

Obavijte svaku cveklu u aluminijumsku foliju, dodajte malo maslinovog ulja, soli i bibera.

Poredajte ih na pleh i stavite u rernu.

Pecite 35 do 60 minuta, u zavisnosti od veličine cvekle.

Ohladite, a koža će se lako skinuti.

Ovaj način pripreme omogućava da cvekla zadrži svoju sočnost i bogatstvo ukusa, što je čini idealnom za salate ili kao prilog uz meso i ribu.

Zdravstvene prednosti pečene cvekle

Cvekla je bogata vitaminima, vlaknima i antioksidansima koji:

Podržavaju zdravlje srca

Snižavaju krvni pritisak

Povećavaju izdržljivost tokom fizičke aktivnosti

Dodajte pečenu cveklu u svoju ishranu i uživajte u njenim zdravstvenim benefitima.

