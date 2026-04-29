Srbi ga masovno izbegavaju, a čisti arterije: Ovo povrće je spas za srce i najbrže obara visok pritisak

Cvekla za pritisak deluje brže od mnogih lekova i čisti krvne sudove iznutra. Probajte je već danas i osetite razliku.

Cvekla za pritisak je spas koji Srbi masovno izbegavaju, dok im u dnu frižidera propada najjači prirodni čistač arterija.

Ovo povrće nije obična salata, već bukvalno „metla“ za krvne sudove koja obara gornji pritisak već tri sata nakon konzumacije.

Većina pravi grešku i kuva je satima, čime ubija svaki koristan molekul koji srce čuva od udara.

Tajna je u sirovom soku i jednom specifičnom načinu pripreme koji neutrališe zemljani ukus, a koji vam otkrivamo u nastavku.

Zašto je cvekla za pritisak toliko moćna

Cvekla za pritisak je moćna zbog prirodnih nitrata koje telo pretvara u azot-monoksid, gas koji momentalno širi arterije.

Ovaj proces omogućava slobodan protok krvi, što brzo obara gornji pritisak i direktno rasterećuje srčani mišić.

Sadrži i betain, koji gasi upale u zidovima sudova i sprečava stvaranje opasnih naslaga i ugrušaka.

Uz gvožđe i antioksidanse, ona bukvalno „čisti“ krvotok i obnavlja energiju, bez ijednog neželjenog dejstva.

Najjeftiniji je prirodni lek za srce, pod uslovom da je ne ubijete kuvanjem, već koristite njenu sirovu snagu.

Kako cvekla čisti arterije iznutra

Naslage u sudovima se talože godinama, ali cvekla pomaže organizmu da ih se prirodno oslobodi.

Neni pigmenti podržavaju jetru da brže razloži masti i toksine, sprečavajući ih da završe na zidovima arterija.

Čistija krv znači manje „lepljenja“ holesterola, čime direktno čuvate prohodnost svojih krvnih sudova.

Na taj način rasterećujete srce i omogućavate mu da radi bez nepotrebnog pritiska i napora.

Prema istraživanju objavljenom u časopisu „Hypertension“, dnevna doza soka od cvekle značajno je smanjila krvni pritisak kod odraslih sa hipertenzijom već za četiri nedelje.

Da li cvekla zaista obara visok pritisak

Da. Čaša svežeg soka od cvekle (oko 250 ml) može da spusti sistolni pritisak za 4 do 10 mmHg u roku od tri do šest sati.

Efekat je najjači kod ljudi sa graničnim ili povišenim vrednostima.

Najbolji način pripreme cvekle za srce

Termička obrada uništava deo nitrata, pa je sirova cvekla najefikasnija. Sok od cvekle ujutru, na prazan stomak, daje najbrže rezultate.

Evo kako da izvučete maksimum:

Ribajte sirovu cveklu i mešajte je sa jabukom i limunom

Pravite sok u sokovniku, pijte odmah dok je svež

Dodajte je u salatu sa orasima i feta sirom

Pecite je celu u rerni, sa korom, da sačuva sve hranljive materije

Kombinujte je sa belim lukom za dvostruki udar na pritisak

Izbegavajte cveklu iz tegle u sirćetu, jer takva verzija ima previše soli i gubi većinu nitrata.

Kome cvekla može da škodi

Iako je crvena cvekla za srce blagoslov, nije za svakoga.

Osobe sklone bubrežnim kamencima treba da budu oprezne, jer cvekla sadrži oksalate.

Dijabetičari neka prate reakciju, pošto sok ima prirodne šećere.

Ako pijete lekove za pritisak, posavetujte se sa lekarom pre nego što uvedete dnevnu dozu soka. Kombinacija može previše da spusti pritisak.

Koliko cvekle dnevno je dovoljno

Za vidljiv efekat na pritisak, dovoljno je 150 do 250 grama sveže cvekle dnevno, ili jedna do dve čaše soka.

Nema potrebe za pretrpavanjem. Doslednost pobeđuje količinu.

Posle dve nedelje redovne primene, mnogi primete da im je glava bistrija, da lakše dišu pri naporu i da im se pritisak stabilizuje.

Cvekla i krvni pritisak su priča o strpljenju i jednostavnosti.

Da li je bolje jesti cveklu sirovu ili kuvanu?

Sirova cvekla zadržava više nitrata i vitamina C, pa jače deluje na pritisak. Kuvana je blaža za stomak i creva.

Može li cvekla da zameni lek za pritisak?

Ne može da zameni terapiju, ali može da je dopuni. Uvek se konsultujte sa kardiologom pre bilo kakvih izmena.

Zašto urin posle cvekle pocrveni?

To je beturija, bezopasna pojava zbog pigmenta betalaina. Javlja se kod oko 14 odsto ljudi i ne znači problem.

A vi, kako najradije pripremate cveklu kod kuće, i da li ste primetili razliku na pritisku posle nekoliko nedelja?

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

